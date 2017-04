Dritte Niederlage in Folge: Die SpVgg SV Weiden geht auch beim SV Alemannia Haibach als Verlierer vom Platz. Trainer Franz Koller hadert nicht nur mit der Leistung seines Teams.

Breunig trifft erneut

Den Handelfmeter musst du nicht geben. Es ist schon so, dass in den letzten Wochen alle 50:50-Entscheidungen im Strafraum gegen uns getroffen wurden, was einfach bitter ist. SpVgg-SV-Trainer Franz Koller

Haibach. Ausgerechnet beim bisherigen Tabellenvorletzten Haibach kassierte die Wasserwerkelf eine empfindliche 0:3 (0:0) Niederlage. Da die direkten Konkurrenten SpVgg Ansbach (2:1 gegen DJK Ammerthal) und SC Feucht (2:0 gegen Würzburger FV) ihre Spiele gewannen, war es ein schwarzer Spieltag für die auf Platz 15 abgerutschte SpVgg SV."Wir haben uns viel vorgenommen, aber nicht so auf den Platz bekommen, wie wir uns das vorgestellt haben", analysierte SpVgg-SV-Trainer Franz Koller die Niederlage. "Offensiv war es das alte Lied. Nur haben wir diesmal auch in der Abwehrarbeit zu viele Fehler gemacht." Sein Haibacher Trainerkollege Slobodan Komljenovic wusste um die Wichtigkeit des Erfolges: "Wir sind schwer in die Partie gekommen, haben uns dann aber hinein gekämpft. Mit dem Sieg haben wir etwas Luft bekommen und vielleicht werden die Konkurrenten vor uns ein wenig nervös."Koller haderte zudem mit einer den Spielverlauf maßgeblich beeinflussenden Entscheidung des Schiedsrichters: "Den Handelfmeter musst du nicht geben. Es ist schon so, dass in den letzten Wochen alle 50:50-Entscheidungen im Strafraum gegen uns getroffen wurden, was einfach bitter ist. Das frühe Gegentor hat uns weh getan." Koller sprach damit eine strittige Situation an, welche zum Elfmeterpfiff nach dem Pausentee für Haibach führte. Der Kontakt mit der Hand war bei Tobias Plößner wohl außerhalb des Strafraumes. Christian Breunig war es egal, er vollstreckte zur 1:0-Führung für seine Farben (48.).Zuvor sahen die Zuschauer eine nervös geführte erste Hälfte, in der die SpVgg SV Weiden zunächst Vorteile hatte, aber wieder nichts Zählbares auf die Anzeigentafel brachte. Am nächsten kam einem Torerfolg Thomas Schneider, der aber am Pfosten scheiterte (20.). "Es ist wie verhext, wir brauchen jetzt mal ein Tor, um die Köpfe frei zu bekommen", beschrieb Koller das Dilemma seiner Elf. Danach schwammen sich aber die Hausherren immer mehr frei und hätten durch Breunig und Christian Huth bereits im ersten Durchgang erfolgreich sein können (23./27.).Die SpVgg SV gab sich nach dem Rückstand in der zweiten Halbzeit nicht auf. Die Schwarz-Blauen schafften es aber nicht, in der letzten Zone vor dem gegnerischen Gehäuse Genauigkeit in ihre Abspiele zu bekommen. Torchancen waren Mangelware. Der Gegner machte es deutlich besser. Mit einer feinen Einzelleistung beim 2:0 erhöhte Alemannia-Torjäger Breunig seine Saisontorquote auf 17. Koller versuchte nun, dem Offensivspiel mit Ibrahim Devrilen und Marco Kießling neue Impulse zu geben. Doch nur wenig später sorgte Slava Bauer mit dem 3:0 (75.) für die Entscheidung. Ein herrlicher Lupfer über Torwart Dominik Forster besiegelte die dritte Weidener Niederlage in Folge.Am Osterwochenende bieten sich für die Max-Reger Städter zwei Gelegenheiten, um endlich wieder zu punkten. Mit dem Spitzenteam VfB Eichstätt am Gründonnerstag und dem abgeschlagenen Tabellenletzten VfL Frohnlach am Ostermontag kreuzen zwei grundverschiedene Mannschaften im Sparda-Bank-Stadion auf. Nach nun 322 Minuten ohne Torerfolg muss die SpVgg SV dem Gegner endlich ein Ei ins Nest legen.