Der SV Anadoluspor steht als Meister der Kreisklasse Ost fest. Noch drei Vereine kämpfen um die Vizemeisterschaft. Neben der DJK Neukirchen/Chr. muss auch der SV Altenstadt/WN runter in die A-Klasse. Der TSV Pleystein geht in die Abstiegsrelegation.

Der SV Anadoluspor (1./54) hat sich mit einem souveränen 6:1-Sieg bei der SpVgg Vohenstrauß II (5./43) die Meisterschaft gesichert. In der kommen Saison spielt die Multikulti-Truppe in der Kreisliga, Glückwunsch! Dorthin möchte auch ein Trio, das aus dem TSV Eslarn (2./49), SV Waldau (3./48) und SV Kohlberg (4./46) besteht. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass Eslarn in die Aufstiegsrelegation geht. Die Grenzlandelf empfängt zum Saisonfinale den chronisch auswärtsschwachen SV Störnstein; Kohlberg spielt gegen die SpVgg Pirk, der SV Waldau in Neukirchen/Chr. Im Tabellenkeller sind alle Entscheidungen gefallen: Der SV Altenstadt/WN (13./20), lange Jahre in der Kreisliga, hat schwer am A-Klassenabstieg zu knabbern. Der TSV Pleystein (12./24) ließ die große Chance verstreichen, im Fahrenberg-Derby noch den FSV Waldthurn (11./28) abzufangen. Die Rosenquarzstädter verloren glatt mit 0:3 und müssen nun zur Strafe die Unwägbarkeiten der Relegation auf sich nehmen.SpVgg Vohenstrauß II 1:6 (1:2) SV AnadolusporTore: 1:0 Fabian Ertl (12.), 1:1 Chousein Chousein (21.), 1:2 Okan Özbay (30.), 1:3 Kerem Akkaya (62.), 1:4 Chousein Chousein (70.), 1:5 Berkay Canyurt (80.), 1:6 Kerem Akkaya (83.) - SR: Andre Wächter - Zuschauer: 110(mwr) Mit einer starken Leistung errang Anadoluspor in Vohenstrauß die Meisterschaft. Dabei deutete zu Beginn nichts auf den klaren Spielausgang hin. Die Heimelf hatte sich viel vorgenommen und konnte in der ersten Hälfte Paroli bieten. Die besseren Chancen hatten dennoch die offensiv enorm stark aufspielenden Gäste. Überraschend gelang Ertl nach Unsicherheit des Weidener Torwarts im Nachschuss die Führung. Noch vor dem Halbzeitpfiff drehten die Gäste mit zwei schön herausgespielten Treffern die Begegnung. Nach dem dritten Gegentor leistete die Vohenstraußer "Zweite" nur noch wenig Gegenwehr. Im Gefühl des sicheren Sieges kombinierte Anadoluspor weiter munter nach vorne und schraubte das Ergebnis bis zum Spielende in die Höhe. Insgesamt war der Auswärtssieg verdient, fiel jedoch etwas zu hoch aus.SpVgg Pirk 0:6 (0:2) TSV EslarnTore: 0:1 (20.) Tobias Lindner, 0:2 (22.) Matej Dobias, 0:3, (63.) Adam Like, 0:4 (78.) Fabian Wirnshofer, 0:5 (82.) Andreas Bock, 0:6 (86.) Adam Like - SR: Johann Grünauer (FSV Waldthurn) - Zuschauer: 60(slj) Pirk konnte nur in der ersten Hälfte einigermaßen mithalten und war in der zweiten Spielhälfte dem TSV deutlich unterlegen. Nachdem Eslarn mit einem Doppelpack innerhalb von zwei Minuten in Führung ging, war das Spiel fast schon gelaufen. Dabei sah die Hintermannschaft nicht gerade gut aus, was Eslarn eiskalt nutzte. Nach der Pause hatten die Gäste leichtes Spiel und bauten durch zwei weitere Treffer ihre Führung aus. Kurz vor Schluss lag der Torschrei der Heimmannschaft schon auf den Lippen, doch konnte ein Kopfball vom Pirker Michel Strehl auf der Linie geklärt werden. Eslarn schraubte danach das Ergebnis auf 6:0 und stellte mit einem souveränen Sieg seine Anwartschaft auf Platz zwei unter Beweis.SV Altenstadt/WN 2:4 (2:1) SV KohlbergTore: 0:1 (6./Foulelfmeter) Michael Baumann, 1:1 (35.) Andreas Hagn, 2:1 (43.) Ugur Köse, 2:2 (60./Foulelfmeter) Michael Baumann, 2:3 (70.) Fabian Wudy, 2:4 (88.) Michael Baumann - SR: Hugo Kraus - Zuschauer: 80(wg) Die Heimelf musste gleich zu Beginn zwei herbe Dämpfer im Kampf um den Klassenerhalt hinnehmen. Nach dem frühen Gegentor nach Foulelfmeter musste auch Kapitän Kraemer früh verletzt den Platz verlassen. Doch die Altenstädter kämpften sich in die Partie und gingen durch Hagn und Köse nicht unverdient mit einer 2:1-Führung in die Pause. Mit dem Wiederanpfiff hatte der SVA zwei hochkarätige Chancen, um das Spiel auf 3:1 zu stellen, doch diese wurden fahrlässig vergeben. Im Gegenzug gab es auf der anderen Seite den zweiten berechtigten Foulelfmeter, den Baumann erneut verwandelte. Altenstadt erkämpfte sich eine weitere klare Chance, die wiederum vergeben wurde, um sich kurz darauf das 2:3 durch Wudy zu fangen. Der Gastgeber warf nun alles nach vorne, doch erneut Baumann besiegelte kurz vor Schluss den Abstieg der Altenstädter aus der Kreisklasse.FC Luhe-Markt 1:4 (0:3) SV Altenstadt/Voh.Tore: 0:1 (9.) Christian Meyer, 0:2 (35.) Christian Meyer, 0:3 (45.) Rene Albrecht, 1:3 (58.) Sebastian Lehner, 1:4 (81.) Marcel Schmidt - SR: Wolfgang Schötz (Hahnbach) - Zuschauer: 70(tmr) In der ersten Hälfte waren die Gäste klar überlegen. Der FC lief dem Ball und Gegner nur hinterher und brachte nach vorne recht wenig zustande. Mit zwei Toren durch Meyer (9./35.) sowie dem Treffer durch Albrecht (45.) lag der SVA zur Pause verdient mit 3:0 in Führung. Der FC steigerte sich in der 2. Hälfte und Lehner erzielte in der 58. Minute das 1:3. Ein Schuss von Winderl ging nur an den Innenposten. Mit etwas Glück hätte man hier das 3:2 erzielen und die Partie nochmals spannend machen können. Aber mit dem 4:1 in der 81. Minute durch Schmidt war die Entscheidung gefallen.DJK Neukirchen/Chr. 3:0 (0:0) SV StörnsteinTore: 1:0 (55.) Dominik Auer, 2:0 (58.) Dominik Auer, 3:0 (88.) Christian Gleißner - SR: Cafer Uludag (SV Waldau) - Zuschauer: 40 - Besonderes Vorkommnis: Thomas Wittmann (DJK) hält Foulelfmeter(pi) Die DJK-Truppe um Spielertrainer Thomas Wittmann hat sich mit einer ansprechenden Leistung aus der Kreisklasse verabschiedet. Im letzten Heimspiel der Saison präsentierten sich die Hausherren nicht nur kämpferisch, sondern auch in spielerischer Hinsicht in guter Verfassung. Da sie bereits als Absteiger festgestanden waren, konnten sie das Match gegen den Patenverein ohne Zwang angehen. Der Sieg hätte sogar noch höher ausfallen können. Chancen auf weitere Treffer waren nämlich vorhanden, in der Schlussphase vor allem durch den zweifachen Torschützen Dominik Auer oder Stephan Riedl und Christian Gleißner, der dann aber kurz vor dem Ende dennoch traf. Die fast einzige nennenswerte Möglichkeit der Gäste hatte bereits zuvor DJK-Schlussmann Thomas Wittmann mit dem parierten Strafstoß vereitelt.SV Waldau 1:0 (0:0) FC Weiden-Ost IITor: 1:0 (61.) Tobias Guber - SR: Hans Fischer (TSV Tännesberg) - Zuschauer: 90(nbe) Bereits in der ersten Halbzeit hätte der SVW mit mindestens zwei Toren führen müssen. Die beste Möglichkeit war ein Freistoß, der von der Latte in Richtung Torlinie prallte - kein Tor, eine enge Entscheidung. Die Gäste machten aus ihren Ballbesitzanteilen wenig. Im zweiten Abschnitt war es Tobias Guber, der eine der hochkarätigen Möglichkeiten der Waldauer zum Tor des Tages nutzte. Er tauchte alleine vor dem Torwart auf, verwandelte in die kurze Ecke und markierte seinen Treffer Nummer 21 in dieser Saison. In der Folge versuchten die Gäste noch einmal alles, konnten sich aber vor dem Tor nichts Zwingendes herausarbeiten, da die Defensive des SV Waldau wie auch schon in den letzten Spielen sehr gut stand.TSV Pleystein 0:3 (0:2) FSV WaldthurnTore: 0:1 (21./Eigentor) Benni Namberger, 0:2 (38./Eigentor) Benni Namberger, 0:3 (76.) Roman Klos - SR: Waldemar Reil (SpVgg Weiden) - Zuschauer: 360(khe) In einem spielerisch schwachen Derby hatte Waldthurn die erste Chance, als sich Bergmann über links durchsetzte, aber an Torwart Baumer scheiterte. In der 21. Minute wollte Namberger nach einem Pressschlag klären, sein Querschläger landete zum 0:1 im eigenen Tor. Nach einem Freistoß konnte Torwart Baumer nicht richtig klären, sein Abwehrversuch landete auf dem Rücken von Namberger und prallte zum 0:2 ins eigene Netz. Zu Beginn der zweiten Halbzeit versuchte die Heimelf den Anschlusstreffer zu erzielen, außer zwei Weitschüssen sprang nichts Zählbares dabei heraus. In der 76. Minute flankte Schneider auf Kuzpinari, sein Kopfball landete aber an der Latte. Im Gegenzug vollendete Klos zum 0:3-Endstand.