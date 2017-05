Geht da noch was in der Kreisliga Nord für den Tabellenzweiten SpVgg SV Weiden II (48) in Richtung Meisterschaft? Drei Spieltage vor Saisonende schwächelt Spitzenreiter SV Kulmain (51) und weist nur noch drei Zähler Vorsprung auf.

Oliver Drechsler und sein Team müssen ausgerechnet jetzt im brisanten Lokalderby beim Tabellensechsten SVSW Kemnath (34) antreten. Rainer Fachtan reist mit seiner Mannschaft zum Neunten SC Kirchenthumbach (28), wo Daniel Klempau, der viele Jahre am Wasserwerk erfolgreich agierte, und seine Team dringend Zähler für den direkten Klassenerhalt benötigen. Mit zehn Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz ist Schlusslicht FC Dießfurt (15) bereits abgestiegen und tritt beim Drittplatzierten FC Weiden-Ost (42) an. Für den Vorletzten DJK Neustadt (17) wird ein Heimsieg gegen den Drittletzten DJK Weiden (25) nicht mehr für den Relegationsplatz reichen, da der Rückstand auf die Gäste bereits acht Zähler beträgt.SVSW Kemnath Sa. 16.00 SV KulmainEs steht das Derby schlechthin vor der Tür. Spielertrainer Christian Ferstl und sein Team möchten die bittere Hinspielniederlage vergessen machen und den Spitzenreiter mit einem Sieg vom Thron stoßen. Sie hoffen dabei auf eine große Zuschauerkulisse. Verletzt fehlen Toqani und Riedl. Nach dem gerechten Heimremis im Derby gegen Ebnath ist nun Brisanz im ewig jungen Derby vorprogrammiert. "Auch wenn die Personalsituation weiterhin sehr angespannt ist, möchten wir den Vorsprung gegenüber Weiden II nicht einbüßen", appelliert Gästevorstand Wolfgang Groß an seine Mannschaft. "Wenn wir die Saison als Meister beenden möchten, sind wir in Kemnath zum Siegen verdammt." Popp, Zeltner, Pusiak, Dollhopf und Christian Materne werden ausfallenSC Kirchenthumbach So. 15.00 SpVgg SV Weiden II"Leider konnten wir uns gegen Plößberg keinen Vorteil im Abstiegskampf verschaffen, auch wenn wir aufgrund der zweiten Halbzeit einen Punkt mehr als verdient gehabt hätten", resümiert SCK-Spielertrainer Daniel Klempau die Partie. "Da Kulmain schwächelt, werden die Gäste mit Sicherheit alles versuchen, den Aufstieg direkt zu erreichen, und dementsprechend gut aufgestellt antreten." Johannes Lautner ist wieder dabei, Andreas Böhm, Thomas Freiberger und Klempau selbst fallen aus. Auch wenn es in Kirchenthumbach sicher nicht einfach wird, will das junge Gästeteam den zweiten Tabellenplatz unbedingt festigen. "Wenn wir in der Abwehr weiter so konzentriert verteidigen, sollte auch ein Sieg möglich sein", weiß Gästetrainer Rainer Fachtan und verweist auf die Routiniers aus dem Bayernligakader, die dem Team sehr gut tun.FC Weiden-Ost So. 15.00 FC DießfurtNach der unnötigen Heimniederlage gegen Kemnath scheint der Zug Richtung Aufstieg für die Gastgeber abgefahren zu sein. Sechs Punkte in den restlichen drei Partien aufzuholen wird sehr schwer. Trainer Peter Kämpf und seine Mannschaft werden gegen Dießfurt dennoch alles geben, um die Punkte zu Hause zu belassen. "Es ist immer wieder das Gleiche. Es fehlt einfach an der Durchschlagskraft im Offensivbereich", resümiert Gästecoach Reinhard Marschke die Saison, nachdem der Abstieg seit dem letzten Wochenende feststeht. "Wir werden das laufende Spieljahr auf jeden Fall anständig zu Ende bringen, planen aber bereits in Hinblick auf die neue Saison."DJK Neustadt So. 15.00 DJK WeidenFür DJK-Coach Mo Dal ist klar, dass nur noch ein kleines Wunder den Abstieg verhindern kann. Er verspricht aber, noch nicht aufzugeben. "Es sind noch neun Punkte zu vergeben und abgerechnet wird erst, wenn es rechnerisch vorbei ist." Da einige Akteure verletzt sind, entscheidet sich das Aufgebot erst kurzfristig. "Die Leistung war bestimmt nicht unsere beste, aber der Einsatz stimmte und am Schluss zählen nur die drei Punkte", analysiert Gästecoach Matthias Müller den Heimdreier gegen Tremmersdorf. In Neustadt will man nicht verlieren. Müller weiß, dass die Gastgeber, die im Saisonverlauf viel Pech hatten, seiner Mannschaft alles abverlangen werden. Zahn fällt wegen einem Kreuzbandriss bis Ende des Jahres aus.FC Tremmersdorf So. 15.00 SV PlößbergTrainer Schäffler zeigt sich trotz der Niederlage bei der DJK Weiden zuversichtlich. "Wir haben die Partie aufgearbeitet. Unser Augenmerk gilt nun dem Spiel gegen Plößberg, wo wir unsere Torgefahr wieder unter Beweis stellen werden." Bis auf Neukam, dessen Mitwirken fraglich ist, steht der gesamte Kader zur Verfügung. Gästecoach Harald Walbert freut sich mit seinem Team über vier Siege in Folge mit lediglich zwei Gegentoren. "Wir treten als geschlossene Einheit auf, auch wenn wir Woche für Woche einige Stammkräfte ersetzen müssen. Im Moment klappt es aber ganz gut." Nun will man sich in Tremmersdorf für die bittere, wenn auch verdiente Hinspielniederlage revanchieren.DJK Ebnath So. 16.00 SV NeusorgTrotz einer tollen Serie, vier Siege und zwei Remis aus den letzten sechs Partien, konnten sich die Gastgeber noch nicht ins gesicherte Mittelfeld absetzen. Das verdiente Unentschieden beim Tabellenführer Kulmain, wurde mit der schweren Verletzung von Matthias Küffner teuer bezahlt. So fällt neben Rubenbauer, Steinkohl und Tomusko bereits der vierte Stammspieler aus. Allerdings ist der Sebald-Truppe nicht bange. Wenn an die Leistungen der letzten Wochen angeknüpft werden kann, sollte dieses Derby erfolgreich gestaltet werden. "Wir haben es leider wieder nicht geschafft, uns durch einen Sieg etwas Luft im Abstiegskampf zu verschaffen", analysiert Gästecoach Roland Grüner das Heimremis gegen Neustadt. "Nun haben wir mit dem Nachbarderby das nächste Abstiegsduell vor der Brust, von dem wir auf keinen Fall mit leeren Händen heimfahren dürfen." Herrmann und Wolf fehlen verletzt.TSV Erbendorf So. 15.00 DJK Irchenrieth"Das Ergebnis spiegelt den Spielverlauf nicht wieder. Der Sieg von Weiden war verdient, fiel aber um einige Tore zu hoch aus", berichtet TSV-Interimstrainer Reinhold Kastner. Der Umbruch der Mannschaft, der in Weiden begonnen hat, wird gegen Irchenrieth fortgesetzt und das junge Heimteam stellt sich der Herausforderung gegen unbequeme Gäste. Durch die Verletzung von Kunz Marco wird die Personaldecke immer dünner. Nach dem verdienten Sieg gegen Dießfurt lobt Gästespielertrainer Benny Scheidler seine Mannschaft, die eine klasse Rückrunde spielt. In Erbendorf möchten er und sein Team den Klassenerhalt endgültig perfekt machen. Personell kann er aus dem Vollen schöpfen.