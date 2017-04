Nach dem Sieg im Nachholspiel am Mittwoch in Plößberg marschiert Kreisliga-Spitzenreiter SV Kulmain (46) mit acht Zählern Vorsprung direkt Richtung Wiederaufstieg. Allerdings wartet am 19. Spieltag eine hohe Hürde.

SV-Trainer Oliver Drechsler und sein Team wollen jedoch auch die Auswärtsprüfung beim Zehnten SC Kirchenthumbach (18) ohne Niederlage überstehen. Der Tabellenzweite SpVgg SV Weiden II (38) muss beim Fünften SV Plößberg (29) antreten und der Drittplatzierte FC Weiden-Ost (37) will mit einem Sieg beim Neunten FC Tremmersdorf (20) die Chance auf Rang zwei offen halten. Mit einem Heimdreier gegen den Vorletzten FC Dießfurt (14) könnte sich die DJK Ebnath (16) weiter von den direkten Abstiegsplätzen entfernen.SC Kirchenthumbach Sa. 17.00 SV Kulmain"Gegen den Spitzenreiter werden wir versuchen, ein gutes Spiel abzuliefern und mit viel Glück vielleicht für eine Überraschung zu sorgen", motiviert SCK-Spielertrainer Daniel Klempau seine Mannschaft. "Im Fußball ist alles möglich." Personell hat Klempau alle Mann an Bord. Nach einer umstrittenen Schiedsrichterleistung (rätselhafter Elfmeter, zwei Gelb-Rote Karten) musste Kulmain in Plößberg am Ende zwar zittern, hatte dann aber das Glück des Tüchtigen auf seiner Seit. Kirchenthumbach bezeichnet SV-Vorsitzender Wolfgang Groß als "unbequemen und kampfstarken Gegner". Wegen der angespannten Personalsituation wird es sicherlich kein Spaziergang, doch gilt nach wie vor die Zielvorgabe, ungeschlagen zu bleiben.TSV Erbendorf So. 15.00 SV Neusorg"Wir sind derzeit nicht mit dem Glück im Bunde", hadert TSV-Coach Roland Lang. "Trotz einer starken Leistung haben wir in Kulmain absolut unverdient verloren. Nun hoffen wir, dass das Glück gegen Neusorg auch mal wieder auf unserer Seite ist." Bis auf die Langzeitverletzten steht der Kader vollzählig zur Verfügung. "Bei der Niederlage im Nachholspiel in Weiden konnten wir berufsbedingt nur mit einer gemischten Mannschaft antreten. So waren wir gegen den mit Verstärkungen aus dem Bayernligakader angetretenen Gegner chancenlos", berichtet SV-Coach Roland Grüner. "In Erbendorf müssen wir aus den Fehlern aus dem vorherigen Spiel in Irchenrieth lernen und fighten." Hautmann, Schuller und König sind privat verhindert und Herrmann fehlt verletzt.FC Tremmersdorf So. 15.00 FC Weiden-Ost"In Kemnath waren wir das schlechtere Team. Ein Remis wäre glücklich gewesen", berichtet Roland Lins. "Gegen den Tabellendritten möchten wir es besser machen", gibt Spielertrainer Schäffler als Devise aus. Er hofft, dass Fahrnbauer und er selbst wieder mit von der Partie sein können. Auf eigenem Terrain wäre ein Punktgewinn im Abstiegskampf Gold wert. "Wir haben unsere spielerischen Defizite gegen Kirchenthumbach mit Leidenschaft ausgeglichen", lobt Gästecoach Peter Kämpf sein Team. "Derzeit kämpft jeder für jeden. Diese Einstellung müssen wir beibehalten, um auch beim unangenehm zu spielenden FC Tremmersdorf zu punkten." Die Aufstellung entscheidet sich kurzfristig.DJK Neustadt So. 15.00 SVSW Kemnath"Nach einer guten Anfangsphase haben wir in Ebnath den Faden verloren und in der Defensive Fehler gemacht", meint DJK-Teammanager Mike Stangl rückblickend. "In der total überlegenen zweiten Spielhälfte hat uns die mangelhafte Chancenverwertung um das eigentlich verdiente Remis gebracht. Wir werden den Kopf aber nicht in den Sand stecken und weiter kämpfen, denn die Stimmung im Team ist optimistisch." Außer Jonas Stangl und Marco Schaupert steht der gesamte Kader zur Verfügung. Nach dem Heimsieg gegen Tremmersdorf möchten die Gäste auch aus Neustadt die Punkte entführen. "Wir haben verdient gewonnen und mit einer guten Leistung Selbstvertrauen für die nächsten Partien gesammelt", lobt Gästespielertrainer Christian Ferstl seine Mannschaft. Personell wird sich nichts ändern.DJK Irchenrieth So. 15.00 DJK Weiden"Gegen unseren Namensvetter haben wir etwas gut zu machen", fordert Spielertrainer Benny Scheidler sein Team auf. "Derzeit strahlen wir viel Selbstvertrauen aus und können uns nur selbst schlagen. Allerdings dürfen wir die Gäste auf keinen Fall unterschätzen. Wir möchten die Punkte mit aller Macht zu Hause behalten." Bis auf Marco Hoch und Charles Gyan kann er aus dem Vollen schöpfen. "Trotz der Heimniederlage haben wir kein schlechtes spiel abgeliefert", resümiert Gästecoach Matthias Müller die Partie gegen den starken Stadtrivalen vom Wasserwerk. "Nun müssen wir gegen heimstarke Gastgeber punkten. Meinem Team ist der Ernst der Lage bewusst." Personell ist alles im Lot.SpVgg SV Weiden II So. 15.00 SV PlößbergNach dem ungefährdeten Sieg im Nachholspiel gegen Neusorg möchten die Gastgeber den zweiten Tabellenplatz verteidigen. Trainer Rainer Fachtan stuft die Gäste als unbequemen Gegner ein, der individuell starke Spieler in seinen Reihen hat. Tim Roith (nach Rotsperre) und die zuletzt verletzten Yannik Roth und Jonas Heimerl sind wieder im Kader. Zudem ist Unterstützung aus dem Bayernligateam zu erwarten. "Gut gespielt und trotzdem verloren. Kulmain hat unsere schlechten fünf Minuten im Stile einer Spitzenmannschaft eiskalt ausgenutzt", ärgert sich Gästecoach Harald Walbert. "Trotz bester Torchancen, darunter wieder einmal ein vergebener Elfmeter, standen wir am Ende mit leeren Händen da. Trotzdem bin ich nicht enttäuscht. Auf diese Leistung lässt sich aufbauen. Bei der spielerisch vermutlich besten Mannschaft in einer sehr starken Liga müssen wir voll dagegen halten." Die beiden Weniger Brüder stoßen wieder zum Kader und Matthias Freundl fehlt aus beruflichen Gründen.DJK Ebnath So. 16.00 FC DießfurtNach dem hart erkämpften Heimsieg gegen Neustadt gilt es für die Heimelf nachzulegen. "Die Gäste spielen trotz guter Besetzung eine ähnlich schwache Saison wie wir und werden uns sicherlich alles abverlangen", beschreibt Robert Söllner die Situation. "Wir müssen endlich wieder mehr Sicherheit in unser Spiel bekommen und die Abstiegsängste abstreifen. Ein weiterer Heimsieg würde wahrscheinlich den Knoten platzen lassen."Trotz des unnötigen Heimremis gegen Plößberg spricht Gästecoach Reinhard Marschke vom Schritt in die richtige Richtung. "Wir müssen das fehlende Quäntchen Glück erzwingen", motiviert er seine Mannschaft vor dem Sechs-Punkte-Spiel. Fehlen werden Dominik Brüderer Tobias und Raphael Hösl, sowie Dotzler und Birich.