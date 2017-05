Unverhofft kommt oft: Zwei Spieltage vor Saisonende ist der SV Kulmain Meister der Kreisliga Nord und kehrt auf Anhieb in die Bezirksliga zurück. Ein Patzer des ärgsten Verfolgers begünstigt den vorzeitigen Titelgewinn.

Weiden-Ost lauert

Die Grundlage für den Triumph legte der SV Kulmain (1./54) am Samstag im Derby beim SVSW Kemnath aber selbst. Mit 1:0 entschieden die Gelb-Schwarzen den Nachbarschlager knapp, aber verdient für sich. Einen Tag später war dann der Jubel im Kulmainer Lager groß: Konkurrent SpVgg SV Weiden II (2./48) verlor überraschend beim SC Kirchenthumbach II (9./31) mit 0:1. Mit sechs Zählern Rückstand könnte die Weidener Reserve theoretisch noch mit dem SVK gleichziehen. Da aber der direkte Vergleich entscheidet, hat in jedem Fall Kulmain zu Saisonende die Nase vorn."Wir haben selber fast schon daran gezweifelt, dass wir es schaffen", zeigte sich SV-Trainer Oliver Drechsler erleichtert, nachdem zuletzt der üppige Vorsprung auch aufgrund großer Personalprobleme arg zusammengeschmolzen war. Der Coach kündigte an: "Wir werden die Meisterschaft gebührend feiern." Die Bayernliga-Reserve der SpVgg SV muss nun aufpassen, nicht noch den zweiten Tabellenplatz zu verspielen. Der FC Weiden-Ost (3./45) ist wieder auf Schlagdistanz.Im Tabellenkeller hat die DJK Neustadt (13./20) die theoretische Chance auf den Relegationsplatz durch ein 1:0 über die DJK Weiden (12./25) gewahrt. Viel wahrscheinlicher jedoch ist, dass entweder die DJK Weiden oder der SV Neusorg (11./26) nach 24 Spieltagen den 12. Platz belegen. Die DJK Ebnath (10./30) brachte sich durch den 2:0-Derbysieg über Neusorg so gut wie in Sicherheit.FC Tremmersdorf 2:0 (1:0) SV PlößbergTore: 1:0 (31.) Patrick Dittner, 2:0 (68.) Philipp Tauber - Zuschauer: 100 - SR: Markus Bäuml - Bes. Vorkommnis: (63.) Krapfl (SVP) hält Foulelfmeter von Dittner (FCT)(rli) Der SVP kombinierte die ersten 25 Minuten gefällig und hatte das Spiel jederzeit im Griff, konnte die FC-Abwehr nur einmal ernsthaft in Verlegenheit bringen. Die Hausherren verlegten sich auf wenige Konter und als Dittner mit einem Kraftakt drei, vier Gästeverteidiger und TW Krapfl abschüttelte, traf er aus kürzerster Entfernung. Eine an ihm verwirkten Foulelfmeter konnte Dittner nicht verwandeln, Krapfl parierte. Als die Heimischen Unheil ahnten, setzte sich Tauber an der Strafraumgrenze robust durch und traf am herauseilenden Gästetorsteher vorbei passgenau in die kurze Ecke. Der SVP steckte nicht auf und hatte bei einem Pfostentreffer aus 20 Metern Pech. Eine wieder einmal gute Teamleistung machte den Sieg und damit den Klassenerhalt für den FCT perfekt.