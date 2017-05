Fußball-Talente zeigen dem 1. FC Nürnberg ihr Können

Der Talentsichtungstag des 1. FC Nürnberg bei der SpVgg SV Weiden war ein voller Erfolg. 72 Kinder der Jahrgänge 2002 bis 2011 nahmen am Montagvormittag teil. Stefan Ell, U11-Trainer beim Zweitbundesligisten, war von der großen Zahl überrascht.

"Man spürt die große Anziehungskraft des 1. FC Nürnberg in der Region", sagte er. Auch lobte Ell das gute Ausbildungsniveau der teilnehmenden Kinder und die perfekte Zusammenarbeit mit dem Partnerverein SpVgg SV Weiden. Nach einem kurzen Aufwärmprogramm mussten die Teilnehmer an drei Stationen ihr Können beweisen. Jeder Spieler wurde genau analysiert und dessen Leistung notiert. Acht Trainer unter der Leitung von NLZ-Jugendkoordinator Rainer Fachtan von der SpVgg SV Weiden unterstützten den Talenttag. In den nächsten 14 Tagen werden etwa 12 Spieler eine Einladung zur Finalsichtung am Sportpark Valznerweiher in Nürnberg erhalten. Hier wird es ein buntes Rahmenprogramm für die talentiertesten Kicker geben. Bild: exb