Die SpVgg Vohenstrauß hat den Sprung auf einen Nichtabstiegsplatz verpasst. Das 0:0 beim zuletzt stark auftrumpfenden SV Schwarzhofen ist aber ein Mutmacher für den Schlussspurt im Bezirksliga-Abstiegskampf.

Unterm Strich war es im Nachholspiel am Mittwochabend ein glückliches Unentschieden für den SV Schwarzhofen gegen wacker kämpfende Vohenstraußer. Allerdings ergaben sich die durchaus hochkarätigen Tormöglichkeiten der Gäste fast ausschließlich nach katastrophalen Abspielfehlern der Platzherren.Die Schwarzhofener Hintermannschaft fabrizierte vor allem in der ersten Hälfte nicht nur einfache Fehlpässe im Spielaufbau. Den anlaufenden Offensivspielern der Gäste wurde der Ball sogar förmlich für einen Torschuss aufgelegt. Die Qualität der Chancenverwertung bei der SpVgg Vohenstrauß entsprach an diesem Abend aber nicht dem gezeigten Engagement der Gästespieler.In der Halbzeitpause fand SV-Trainer Adi Götz die richtigen Worte, um zumindest die Unzulänglichkeiten in der Abwehr abzustellen. Dennoch blieb das Spiel auf einem mäßigen Niveau auf beiden Seiten. Die Gäste spielten ab Mitte der zweiten Hälfte auf Zeit, da sie in Abschnitt eins viel Pulver verschossen hatten und einige Spieler wegen Wadenkrämpfen am Boden liegen blieben. Gegen Ende war sehr viel auf Zufall aufgebaut, die weiten Bälle landeten oftmals im Seiten- oder Toraus. Christoph Danner hatte in der 76. Minute dann doch die Chance zum Siegtreffer für Schwarzhofen, aber frei vor SpVgg-Schlussmann Daniel Kederer traf er lediglich die Querlatte.Als Faziz kann man festhalten, dass sich Vohenstrauß aufgrund der engagierten Spielweise zumindest einen Punkt am Kaplanacker verdiente und Schwarzhofen nicht an die gezeigten Leistungen der vergangenen Wochen anknüpfen konnte.SV Schwarzhofen: Ullmann, Gillitzer, Ruzicka, Voith, Danner M., Gietl, M. Weiß, C. Danner, Dupal (58. Ludascher), Weigl, Birol (81. Bauer).SpVgg Vohenstrauß: Kederer, Schmidt, Kett, Schieder, Striegl (85. Raab), Dobmayer, Neidhardt (88. Müsig), Gottfryd (78. Rewitzer), Zäch, Pfab, UrbanSR: Jonas Kohn (Amberg) - Zuschauer: 220