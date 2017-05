Heute mit Markus Schiener

Weiden . (mvk) Markus Schiener vom Tabellenzweiten der Kreisklasse West, TSV Kirchendemenreuth, ist heute für den Fußball-Tipp zuständig. Der 27-jährige CNC-Fräser gibt als Hobbys Tennis und Reisen an.Seine Fußballerkarriere startete Schiener bereits im Alter von vier Jahren beim TSV Reuth, wo er bis zur A-Jugend seine Stiefel schnürte und mit den D-Junioren einen Meistertitel erreichte. Nach einer zweijährigen Pause trug er für zwei Spielzeiten das Trikot des SV Wildenreuth in der A-Klasse. Danach schloss er sich bei dessen Neugründung dem TSV Kirchendemenreuth an und schaffte dort bereits in der ersten Saison unbesiegt den Aufstieg von der B-Klasse in die A-Klasse. Der bislang größte Erfolg des linken offensiven Mittelfeldspielers, der in dieser Saison sieben Treffer erzielte, war unbesiegt der Aufstieg im letzten Spieljahr von der A-Klasse in die Kreisklasse. Als Saisonziel gibt Markus Schiener den Aufstieg und Durchmarsch in der Kreisliga an.Bayernliga NordAnsbach - SpVgg SV Weiden 1:2Landesliga MitteWaldkirchen - SV Etzenricht 0:2Bezirksliga NordSC Katzdorf - SV Grafenwöhr 3:1Schirmitz - Schwarzenfeld 1:0Vohenstrauß - SpVgg Pfreimd 0:2Amberg II - TSV Tännesberg 4:0Kreisklasse WestFC Vorbach - ASV Haidenaab 1:2TSV Pressath - TSV Reuth 3:0Krummen. - Schwarzenb. 4:1Kirchendemenreuth - Kastl 3:1