Das wird ein Herzschlagfinale: Drei Teams kommen in der Kreisklasse West noch für den zweiten Platz in der Frage. Und das Verrückte daran: Das Trio ist mit je 47 Zählern punktgleich. Es riecht nach Entscheidungsspielen.

Lange Zeit steuerte Aufsteiger TSV Kirchendemenreuth (4./47) scheinbar souverän der Vizemeisterschaft entgegen. Nach zuletzt vier sieglosen Spielen ist der Vorsprung aufgebraucht, der ASV Haidenaab (2./47) und TSV Reuth (3./47) haben gleichgezogen. Wer das Rennen macht, ist völlig offen: Zum Saisonfinale prallen Haidenaab und Reuth im direkten Duell aufeinander, Kirchendemenreuth muss die Heimaufgabe gegen den SC Schwarzenbach (8./41) lösen.Im Tabellenkeller ist die wahrscheinlichste Variante, dass der TSV Kastl (14./22) und der SV 08 Auerbach II (12./25) die SpVgg Windischeschenbach (15./18) in die A-Klasse begleiten. Auerbach II hat bereits alle Partien absolviert und muss am letzten Spieltag zusehen. Der SV Kulmain II (13./25) hat dagegen die absolut lösbare Aufgabe gegen Windischeschenbach vor der Brust. Bereits ein Remis würde Kulmain zur direkten Relegationsteilnahme verhelfen.TSV Reuth 2:1 (1:1) FC VorbachTore: 0:1 (14.) Kahouli Haroun, 1:1 (36.) Fabian Mark 2:1 (64.) Quast Fabian - SR: Karl-Heinz sen. Klein (Weiden) - Zuschauer: 90Reuth erspielte sich in der ersten Phase einige gute Möglichkeiten. Michael Bachmeier setzte einen Drehschuss knapp neben das Tor und Tobias Amann vergab einen Abpraller nach einer Ecke. Für den ersten Treffer jedoch sorgte nach einem Fehler im Reuther Aufbauspiel der quirlige FC-Angreifer Kahouli, der eine Hereingabe zur Führung einschob. In der 25. Minute bot sich Nico Biersack nach erneuter Unstimmigkeit der Heimabwehr eine weitere Großchance für den FC. Nach einer kurzen Phase mit wenig Torszenen kam der TSV-Angriff zunehmend in Fahrt und Fabian Mark erzielte per Kopf den Ausgleich. In der zweiten Halbzeit besaß der TSV zwar weiterhin die größeren Spielanteilen, wirkte jedoch durch fehlende Zuordnung oftmals anfällig. Die größte Möglichkeit für den FC hatte Lukas Groher, Lukas Köllner im TSV-Tor konnte jedoch parieren. Reuth schaltete noch einmal einen Gang hoch, Fabian Quast verwertete einen Bachmeier-Freistoß per Kopf zur Führung. Das Spiel blieb bis zum Schlusspfiff spannend mit Chancen auf beiden Seiten.SpVgg W'eschenbach 0:7 (0:2) ASV HaidenaabTore: 0:1 (17.) Alexander Küffner, 0:2 (32.) Pascal Steeger, 0:3 (64.) Pascal Steeger, 0:4 (67.) Maximilian Reiß, 0:5 (71.) Pascal Steeger, 0:6 (87.) Alexander Küffner, 0:7 (88.) Lukas Dötterl - SR: Siegfried Scharnagel (SC Mähring) - Zuschauer: 80(fhö) Im letzten Kreisklassen-Heimspiel musste die SpVgg auf viele Stammspieler verzichten und ihre Mannschaft auf fünf Positionen umstellen. Man merkte von Anfang an, um was es beim ASV ging. Der Druck auf das SpVgg-Tor war immens. Die Hausherren konnten sich kaum vom Pressing der Gäste befreien, nur aufgrund der sehr schlechten Chancenausnutzung führte Haidenaab zur Halbzeit lediglich mit 2:0. In der 2. Hälfte machten es die Gäste besser und nutzten die zahlreichen Fehler in der SpVgg-Abwehr aus.VfB Mantel 3:1 (1:1) TSV PressathTore: 0:1 (10.) Dominik Rau, 1:1 (39.) Sebastian Bierler, 2:1 (56.) Stefan Prölß, 3:1 (84.) Florian Bertelshofer - SR: Ram (Irchenrieth) - Zuschauer: 100(rmd) Auch das letzte Heimspiel der Saison wollte der VfB Mantel gewinnen und damit zeigen, dass er ein würdiger Meister ist. Aber der TSV Pressath spielte zunächst gut mit. In der 10. Minute erzielte Dominik Rauh das 0:1. Mantel tat sich schwer, ins Spiel zu finden und Chancen zu generieren. Aber mit zunehmender Spieldauer übernahm der VfB das Ruder. Sebastian Bierler traf sechs Minuten vor der Pause zum Ausgleich. Nach dem Wechsel war Pressath auf ein schnelles Tor aus und schnürte Mantel teilweise in der eigenen Hälfte ein. Bei einem Gegenstoß erzielte Stefan Prölß das 2:1 für seine Farben. Die Heimelf hatte nun das Heft in der Hand und ließ den Ball laufen. In der 84. Minute stellte Florian Bertelshofer den Endstand her. Der Sieg war danach nicht mehr gefährdet.SV 08 Auerbach II 1:1 (0:0) TSV K'demenreuthTore: 0:1 (85.) Julian Michl, 1:1 (90.+3) Manuel Reich - SR: Stefan Zimmer - Zuschauer: 66Für beide Mannschaften ist dieses Unentschieden zu wenig. Auerbach II muss sich nun wohl oder übel mit dem Direktabstieg anfreunden, Kirchendemenreuth drohen Entscheidungsspiele um Platz zwei. Dabei sah der Gast fünf Minuten vor Spielende wie der Sieger aus, als Julian Michl zum 0:1 traf. Aber ein unglückliches Eigentor in der Nachspielzeit zerstörte die TSV-Träume von einem Dreier.SC Schwarzenbach 0:0 SV RiglasreuthSR: Reinhard Castro Moreno - Zuschauer: 60Für beide Mannschaften ging es in dieser Partie um nichts mehr. Entsprechend ruhig agierten die Spieler. Vor beiden Toren tat sich nicht viel, so dass die Partie folgerichtig ohne Treffer endete.TSG Weiherhammer 5:3 (4:1) TSV KrummennaabTore: 0:1 (4.) Tobias Fütterer, 1:1 (12.) Tobias Scheibl, 2:1 (16.) Christoph Vater, 3:1 (20.) Manuel Eller, 4:1 (31./Foulelfmeter) Markus Lang, 4:2 (58.) Benjamin Legat, 5:2 (76.) Dominik Härning, 5:3 (81.) Alexander Konz - SR: Michael Ugur (FC Weiden-Ost) - Zuschauer: 30(rgh) Mit einem 5:3-Sieg verabschiedete sich die Heindl-Elf vom heimischen Publikum aus der laufenden Saison. Wenn auch nicht alles rund lief, war gegenüber den letzten Partien ein leichter Aufwärtstrend vor allem bei der Chancenverwertung zu erkennen. Gleich in der Anfangsphase lag Krummennaab durch ein Tor von Tobias Fütterer vorne. Tobias Scheibl, Christoph Vater und Manuel Eller brachten die TSG mit 3:1 in Führung, ehe Markus Lang per Strafstoß zum 4:1-Halbzeitstand erhöhte. Nach dem Seitenwechsel agierte die TSG etwas zu lässig, woraus das 4:2 durch Benjamin Legat resultierte. Für die TSG war Dominik Härning nochmals erfolgreich, aufseiten des TSV trug sich Alexander Konz in die Torschützenliste ein.SC Eschenbach II 0:1 (0:1) SV Kulmain IITor: 0:1 (39.) Nicolas Pusiak - SR: Alexander Tesch (FC Schnaittach) - Zuschauer: 70(msh) In einer umkämpften Partie konnten die Gäste einen wichtigen Dreier einfahren und ihre Chancen auf den Relegationsplatz wahren. Kulmain kam in der ersten Halbzeit zu guten Möglichkeiten durch Christian Griener, der aber zweimal knapp am Tor vorbei zielte. Dann folgte eine zehnminütige Spielunterbrechung wegen eines Gewitters. Der SCE nutzte diese Auszeit, um sich zu sammeln und hatte durch Simon Hollmer eine gute Torchance, doch Elias Reger parierte souverän. Schließlich wurde Kulmain für seinen Aufwand belohnt und ging durch Nicolas Pusiak in Führung. Er umspielte Torhüter Thomas Held und schob den Ball ins leere Tor. Nach der Pause war das Spiel von vielen Zweikämpfen und Fouls geprägt. Der eingewechselte Miralem Kovacevic hatte zehn Minuten vor Schluss die große Chance auf den Ausgleich, doch SVK-Keeper Reger wehrte den Ball mit dem Fuß ab.