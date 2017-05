Die Karten in der Kreisklasse Ost sind neu gemischt. Nicht, was die Meisterschaft betrifft, die ist so gut wie vergeben. Im Kampf um Platz zwei hat urplötzlich eine Elf aus dem Grenzland den Vorteil auf ihrer Seite.

Der TSV Eslarn (2./46) ist der große Gewinner des 24. Spieltages. Während die Konkurrenz wie der SV Waldau (3./45), die SpVgg Vohenstrauß II (4./43) und der FC Luhe-Markt (6./41) patzte und nur der SV Kolhberg (5./43) punktete, landeten die Eslarner einen 2:1-Sieg gegen den zuletzt verbesserten SV Altenstadt/WN (13./20). Der verdiente Lohn: Platz zwei. Dem SV Anadoluspor (1./51) ist egal, was sich hinter ihm tut. Die Multikulti-Truppe ist mit fünf Punkten Vorsprung zwei Spieltage vor Schluss quasi durch als Meister. Als erster Absteiger steht die DJK Neukirchen/Chr. (14./16) fest. Für den SV Altenstadt/WN wird es ganz schwer, den TSV Pleystein (12./24) oder FSV Waldthurn (11./25) noch abzufangen.TSV Eslarn 2:1 (2:0) SV Altenstadt/WNTore: 1:0 (7.) Tobias Lindner, 2:0 (45.) Adam Like , 2:1 (49.) Andreas Hagn - SR: Josef Ram (Irchenrieth) - Zuschauer: 100(tmk) Eslarn bestimmte die Anfangsviertelstunde und ging durch Lindner in Führung. Danach verpasste es der TSV, das Ergebnis auszubauen. Mitte der ersten Halbzeit verflachte die Partie. Dennoch erzielte Like durch einen abgefälschten Schuss mit dem Pausenpfiff das 2:0.Im zweiten Durchgang ließ sich der TSV auf das von Kampf geprägte Spiel der Altenstädter ein. Der Spielfluss kam nahezu zum Erliegen. Der Anschlusstreffer gelang Hagn, als er eine schöne Hereingabe in der 49. Minute per Kopf verwandelte. Im weiterem Verlauf ging Eslarn zu fahrlässig in der Offensive zur Sache und so blieb es bis zum Ende spannend. Den knappen Vorsprung konnte die Grenzlandelf ins Ziel bringen.FSV Waldthurn 2:2 (1:1) SV WaldauTore: 1:0 (11.) Sebastian Schön, 1:1 (44./Eigentor) Martin Ertl, 2:1 (49.) Sebastian Schön, 2:2 (80.) Felix Volkmer - SR: Wolfgang Hübner - Zuschauer: 150Bereits in der 11. Minute schloss FSV-Stürmer Sebastian Schön eine gefühlvolle Flanke von Manuel Grünauer per Kopfstoß zum 1:0 ab. Bis zum Halbzeitpfiff hatte der Gastgeber mehr vom Spiel. Umso überraschender fiel der Ausgleich Sekunden vor dem Kabinengang nach einem von der Mittellinie getretenen Freistoß, den ein FSV-Abwehrspieler mit dem Kopf ins eigene Tor verlängerte.Zwei Minuten nach Wiederanpfiff wurde der Gast durch den zweiten Treffer von Sebastian Schön kalt erwischt, mit einem Distanzschuss aus rund 25 Meter überwand dieser den gegnerischen Torwart. Danach entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, der zehn Minuten vor Spielende mit einem Kopfballtreffer von Felix Volkmer zum Ausgleich führte. Mit Glück und Geschick verteidigte Waldau das Remis.TSV Pleystein 0:2 (0:1) SV Altenstadt/Voh.Tore: 0:1, 0:2 (21., 70.) Rene Albrecht - SR: Fritz Krailinger(SV Störnstein) - Zuschauer: 200 - Rot: (13.) Windirsch (TSV) Notbremse - Gelb-Rot: (60.) Pregler (TSV) wiederholtes Foulspiel(khe) Die Gäste landeten einen nicht unverdienten Sieg. Dieser wurde durch die sehr guten Paraden des SV-Torwarts Sax sowie eine desolate Schiedsrichterleistung begünstigt. Bereits nach 13 Minuten wurde der Pleysteiner Windirsch zurecht wegen einer Notbremse vom Platz gestellt. Die erste und einzige Torchance des SV führte zum 0:1. Der TSV hatte Chancen durch Schneider und Klotz. Nach der Pause hatte der Unparteiische keinen Plan mehr. So stellte er Pregler wegen eines harmlosen Vergehens vom Platz und ließ das 0:2 von Albrecht aus klarer Abseitsposition gelten. Schneider hatte kurz vor Schluss die Chance auf den Anschlusstreffer, aber Gästetorhüter Sax war wieder zur Stelle.FC Weiden-Ost II 2:2 (1:1) DJK Neukirchen/Chr.Tore: 1:0 (9.) Josef Stürzer, 1:1 (36.) Florian Mühling, 2:1 (67.) Franziskus Sichert, 2:2 (97./Foulelfmeter) Thomas Wittmann - SR: Josef Bulla (TSV Eslarn) - Zuschauer: 30(gil) Zweimal geführt und am Ende doch nicht gewonnen. Ein verwandelter Strafstoß von Spielertrainer Wittmann spät in der Nachspielzeit verhinderte den Heimsieg der Ostler. Schwerer als der späte Ausgleich wiegt allerdings die schwere Verletzung von Gehrig, der sich ohne Einwirkung eines Gegenspielers das Knie verdrehte und mit Verdacht auf Kreuzbandriss ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Der FC Ost spielte engagiert und ging durch Stürzer in Führung, welcher mustergültig von Füssl bedient wurde. Die Heimelf verpasste es aber nachzulegen. Einen Augenblick der Unordnung nutzte Mühling zum 1:1-Pausenstand.Nach dem Wechsel dominierte die Heimelf weiter, war im Abschluss aber zu harmlos. Erst Mitte der Halbzeit fasste sich Sichert ein Herz und setzte den Ball zum 2:1 ins rechte Eck. Nach der Verletzungsunterbrechung nutzten die Gäste den Schockmoment und kamen mit dem Schlusspfiff noch zum Ausgleich.SV Kohlberg 2:1 (1:0) Vohenstrauß IITore: 1:0 (29.) Martin Lehner, 1:1 (51.) Michael Pinter, 2:1 (55.) Michael Forster - SR: Johann Grünauer (FSV Waldthurn) - Zuschauer: 80(rit) Nach den Niederlagen in den letzten zwei Auswärtsspielen kam der SV beim Heimspiel wieder in die Erfolgsspur zurück. Es entwickelte sich von Beginn an ein gutes Spiel von beiden Seiten. Die Kohlberger Führung erzielte Lehner per Kopf, nach einem Eckball. Die Gäste waren immer wieder durch schnelle Konter gefährlich. Nach dem Wechsel traf Pinter für die Gäste. Doch nur vier Minuten später sorgte Forster, nach schöner Vorarbeit von Wudy und Fischer, für die erneute Führung der Heimmannschaft. Es blieb bis zum Ende ein spannendes Spiel mit einem am Schluss verdienten Sieg der Heimelf.SV Anadoluspor 4:0 (2:0) FC Luhe-MarktTore: 1:0 (5.) Okan Özbay, 2:0 (44.) Kerem Akkaya, 3:0 (54.) Okan Özbay, 4:0 (63.) Okan Özbay - SR: Reinhard Castro Moreno - Zuschauer: 110Mit einem glatten 4:0-Sieg steuert der SV Anadoluspor in Richtung Meisterschaft. Die Gäste hatten sich eigentlich viel vorgenommen. Aber das Vorhaben, dem Favoriten ein Bein zu stellen, ging gründlich schief. Als dreifacher Torschütze war Okan Özbay der Mann des Tages.SV Störnstein 2:2 (0:2) SpVgg PirkTore: 0:1 (4.) Alexander Kosnowski, 0:2 (31.) Eigentor, 1:2 (55.) Karl-Heinz Schreiner, 2:2 (82.) Ludwig Hilburger - SR: Markus Kühlein(TSV Krummenaab) - Zuschauer: 70(sslk) Die Gäste erwischten den besseren Start und kamen nach einem schnell ausgeführten Freistoß zur frühen Führung durch Kosnowski. Störnstein fand nicht zur gewohnten Heimform. Durch ein kurioses Eigentor baute Pirk die Führung zur Halbzeit sogar aus. Wie verwandelt kam die Schiener-Elf aus der Kabine und schaffte durch Schreiner den Anschluss. Angriff auf Angriff rollte auf das Gehäuse der Gäste, doch erst Hilburger glich in der 82. Minute nach Vorarbeit von Johannes Schell aus. In der Schlussphase spielten beide Teams mit offenem Visier und hatten den Siegtreffer auf dem Fuß. Der SVS bestätigte damit den ersten Platz in der Heimtabelle und musste in 13 Spielen nur einmal als Verlierer den Platz verlassen.