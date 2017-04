Mit einem 3:0 hat die SpVgg SV Weiden ihre Pflichtaufgabe gegen Schlusslicht VfL Frohnlach erfüllt. Zusammen mit dem hart erkämpften 1:1 gegen VfB Eichstätt am Gründonnerstag hat das Team von Trainer Franz Koller die geforderten vier Punkte geholt.

Nicht versteckt

Tolles Rodler-Tor

Ich hoffe der Sieg gibt uns Selbstvertrauen. Der Sieg ist aber erst etwas wert, wenn wir auch am kommenden Freitag etwas holen. SpVgg-SV-Trainer Franz Koller

"Ich freue mich über den heutigen Erfolg. Es war nicht so klar, wie es das Ergebnis aussagt. Vor allem mit der ersten Hälfte können wir nicht zufrieden sein," sagte Koller nach der Partie am Ostermontag. Der VfL-Frohnlach-Trainer Oliver Müller meinte, dass für sein Team durchaus mehr möglich gewesen wäre: "Im ersten Durchgang waren wir klar besser, da müssen wir einfach ein Tor machen. Dann ist es leider wie so oft in dieser Saison, dass wir aus dem Nichts ein Gegentor bekommen und dann in unserer Leistung abfallen."In der Tat waren die Gäste vor allem in der ersten Hälfte die bessere Mannschaft. Die SpVgg SV startete zwar mit viel Elan, wurde in ihren Offensivbemühungen auf dem schwer bespielbaren Platz aber meist durch ungenaues Passspiel gebremst. Dazu hatte Koller auch noch personelle Probleme. Stefan Graf musste nach dem Aufwärmen passen und auch der für ihn in die Startelf beorderte Ibrahim Devrilen musste in der Anfangsphase wegen muskulärer Probleme durch Dennis Paulus ersetzt werden.Das Schlusslicht aus Frohnlach versteckte sich keineswegs und hätte durch einen Lattenkopfball von Stefano Göhring (28.) und einem Schuss von Kevin Hartmann (40.), bei dem Dominik Forster zur Stelle war, die Halbzeitführung verdient gehabt. "Wir waren zu statisch. Nach dem Wechsel sind wir vor allem durch gutes Pressing aktiver geworden"," wusste Koller, warum sein Team besser aus der Kabine kam. Die SpVgg SV setzte Frohnlach nun früh unter Druck und wurde sofort dafür belohnt. Eine Flanke von Christoph Hegenbart nach einer kurz ausgeführten Ecke vollstreckte Benjamin Werner am langen Pfosten zur 1:0-Führung (58.).Das Tor gab den Max-Reger-Städtern merklich Selbstvertrauen und die Kontrolle über die Begegnung. Frohnlach lief nur noch hinterher und Weiden war jetzt wacher. Scheiterte Werner nach einem tollen Pass von Schneider noch an Gästekeeper Michael Edemodu, war danach eine weitere Kombination dieses Duos erfolgreich. Werner auf Schneider und dieser ließ Edemodu mit einem trockenen Linksschuss zum 2:0 keine Chance (73.).Am Ende setzte der kurz zuvor eingewechselte Josef Rodler mit dem schönsten Tor des Tages den Schlusspunkt. Eine tolle Kombination über Lukas Hudec und Thomas Wildenauer brauchte Rodler nur noch aus kurzer Distanz zum 3:0 einschieben (88.). "Ich hoffe der Sieg gibt uns Selbstvertrauen. Was das im Fußball ausmachen kann, haben wir gesehen. Am Ende haben wir offensiv zum Teil schnell kombiniert. Der Sieg ist aber erst etwas wert, wenn wir auch am kommenden Freitag etwas holen", blick Koller bereits auf das kommende Wochenende voraus. Beim punktgleichen Tabellennachbarn 1. SC Feucht steht ein weiteres absolutes Schlüsselspiel im Abstiegskampf an.