SV Raigering: Schoberth, Buegger, Prechtl, Jank, Muck, Hiltl, Türksever, Kleinod, Greger, Meyer, Weiß

SV Etzenricht: Wittmann, Lorenz, Klaus Herrmann, Koppmann, Pasieka, Stephan Herrmann, Waldeck, Geber, Göbl, Klahn, SchimmererTore: 0:1 (4.) Martin Pasieka, 0:2 (11.) Andreas Schimmerer, 1:2 (23./Elfmeter) Alexander Greger, 2:2 (35.) Michael Meyer - SR: Thomas Ehrnsperger (1. FC Rieden) - Zuschauer: 40(war) Der gastgebende Tabellenzweite der Bezirksliga Nord, der SV Raigering, und der 13. der Landesliga Mitte, der SV Etzenricht, trennten sich am Samstag auf dem Kunstrasenplatz in Raigering 2:2.Etzenrichts Trainer Michael Rösch stand ein 16-köpfiger Kader zur Verfügung. Er tauschte nach dem Wechsel die halbe Startformation aus. Vom Anpfiff an beherrschte Etzenricht die Partie und führte nach einem Treffer von Martin Pasieka nach dem ersten zu Ende gespielten Angriff auch 1:0. In seinem ersten Auftritt seit Herbst 2016 erhöhte Schimmerer auf 2:0. Er versenkte einen Abpraller. Der Strafstoß in der 23. Minute war fragwürdig, denn Klaus Herrmann hatte klar erkennbar den Ball gespielt. Der Anschlusstreffer brachte die Rösch-Truppe aus dem Rhythmus. "Nach dem unberechtigten Elfer haben wir den Faden verloren. Das müssen wir unbedingt abstellen", sagte Rösch. Den Platzherren kam die nachlassende Konzentration des SVE entgegen. Sie hatten in der Folgezeit mehr Ballbesitz und Spielanteile und glichen zum 2:2 aus.Dass das Halbzeitresultat bis zur 90. Minute Bestand hatte, war der Verdienst des SV-Torhüters Wittmann. Denn auch was die Chancen anging, besaß die ehrgeizigere Kratzer-Elf Vorteile. "Wichtig war für uns die Rückkehr der Leistungsträger. Mit Klaus Herrmann, Marco Lorenz und dem Torschützen Andreas Schimmerer haben wir wieder mehr Möglichkeiten", sah Sportlicher Leiter Markus Hofbauer eine Steigerung gegenüber dem Testspiel gegen Burglengenfeld.