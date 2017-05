Durchatmen bei der SpVgg SV Weiden. Der Klassenerhalt in der Bayernliga Nord ist unter Dach und Fach. Am letzten Spieltag holt die Wasserwerkelf den benötigten Punkt und vermeidet die Relegationsspiele zur Landesliga.

Wie ein Spiegelbild

Tor in der Nachspielzeit

Froh, dass es vorbei ist

Wir mussten bis zum Ende bangen. Aber ich bin froh, dass wir es selber erledigen konnten. Franz Koller, Trainer der SpVgg SV Weiden

Würzburg. In die Saisonverlängerung geht der 1. SC Feucht, der zu Hause dem ASV Neumarkt mit 0:1 unterlag. Auch die DJK Don Bosco Bamberg und die SpVgg Ansbach zogen den Kopf aus der Schlinge.Das 1:1 am Samstagnachmittag bei der zweiten Mannschaft der Würzburger Kickers war für den Weidener Trainer Franz Koller ein Spiegelbild der abgelaufenen Saison. "Es war heute wieder ein kleiner Drahtseilakt. Das Spiel in Feucht stand ja auch auf Messers Schneide und ich hätte mir den Nachmittag durchaus ruhiger vorstellen können. Wir mussten bis zum Ende bangen. Aber ich bin froh, dass wir es selber erledigen konnten", meinte der Weidener Coach. Kickers-Trainer Claudiu Bozesan erlebte die Begegnung ein wenig lockerer als sein Gegnüber: "Wir haben eine überragende Saison gespielt und können mit dem Punkt leben. Weiden hat uns alles abverlangt und das Remis ist am Ende gerecht."Bis der Deckel für die SpVgg SV drauf war, standen aber nochmals 90 aufreibende Minuten für die Max-Reger Städter an. Denn erst in der Nachspielzeit schlug Benjamin Werner nach einer Ecke eiskalt zu und erlöste seine Farben mit dem so wichtigen Ausgleich. "Insgesamt bin ich natürlich stolz auf meine Mannschaft. Wir haben uns aus dieser prekären Situation selbst herausgezogen und haben es völlig verdient, in der Liga zu bleiben", freute sich Koller über den Verbleib in der Bayernliga.Mit Niklas Lang brachte Koller aufgrund der vielen Ausfälle einen Akteur aus der U19 von Beginn an. Im letzten Spiel der Saison agierten die Kontrahenten über die gesamte Spieldauer auf Augenhöhe. Beide Abwehrreihen standen kompakt und lauerten auf Fehler. Deswegen waren Chancen Mangelware. Im ersten Durchgang hätten die Kickers durch Wagner, der frei im Sechzehnmeterraum knapp verzog (28.), und Volz, dessen Schuss gerade noch abgeblockt werden konnte (42.), in Führung gehen können.Auch nach der Pause agierten beiden Teams defensiv und investierten nicht viel in ihre Offensivbemühungen. Die SpVgg SV kreierte jetzt aber immer wieder Standardsituation, die in der gesamten Rückrunde bereits für Gefahr sorgten. Ein Freistoß von Thomas Schneider bot die beste Gelegenheit zum Führungstreffer, doch Heimtorwart Kümmet fischte diesen aus dem Kreuzeck.In der Schlussphase machten es sich die Max-Reger-Städter dann nochmals selber schwer. Lotzen wurde zu spät attackiert und schob für seine Farben zum 1:0 ein (82.). Die Schwarz-Blauen mussten jetzt nochmals etwas tun und konnten sich auf ihre Stärke bei ruhenden Bällen sowie Torjäger Werner verlassen. Mit seinem 10. Saisontreffer sicherte Werner nicht nur den Ligaerhalt, sondern sorgte dafür, dass die SpVgg SV mit acht Spielen ohne Niederlage die Saison auf Platz 14 beenden konnte.Franz Koller durfte, wenn nicht einen ruhigen Nachmittag, dann zumindest einen erholsamen Abend verbringen. Der SpVgg-SV-Trainer freut sich auf die Sommerpause im Ligabetrieb: "Ich bin froh, dass diese turbulente Spielzeit vorbei ist. Wir hatten mit vielen Widrigkeiten zu kämpfen und können jetzt feiern. Auch im Hinblick auf die nächste Saison ist es wichtig, dass wir die Relegation vermieden haben."