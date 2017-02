Etzenricht. Nach nur zwei Tagen der Regeneration bestreitet der SV Etzenricht ein weiteres Testspiel. Am Samstag geht es ab 13.30 Uhr im Sportpark Raigering gegen die Platzherren.

Beim SV Raigering läuft es derzeit prächtig. Mit nur einem Punkt Differenz auf den Spitzenreiter FC Schwarzenfeld belegen die Panduren Platz zwei. Ein Durchmarsch nach der letztjährigen Kreisliga-Meisterschaft ist möglich. Sicherlich geht ein erheblicher Anteil der Erfolgsgeschichte auf das Konto des Trainers. Seit Martin Kratzer (43), ehemaliger Leistungsträger des FC Amberg, seine Arbeitsstelle als Fußballlehrer von Vilseck in die Amberger Vorstadt verlegt hat, läuft es rund."Die Aufgabe wird uns fordern. Raigering kennt den Kunstrasenplatz bestens und ist ehrgeizig", erwartet SV-Abteilungsleiter Manfred Herrmann. Trainer Michael Rösch war über die vermeidbaren Schnitzer bei vier Gegentoren verärgert, die sich seine Mannschaft am Mittwoch gegen den FC Amberg leistete. Gute Ansätze wurden damit wettgemacht und endeten mit einer auf den Spielverlauf zu hoch ausgefallenen 0:6-Niederlage. Positiver Aspekte war die Rückkehr von Klaus Herrmann nach mehreren Monaten Pause wegen einem Mittelfußbruch in die Startelf. Weiterer Lichtblick war das Debüt von Yannick Englhardt. Der 18-jährige stammt aus den eigenen Junioren, Rösch hält große Stücke auf den offensiven Spieler und setzte ihn bereits bei den Hallenturnieren im Landesligateam ein."Das Engagement vom Yannick war bemerkenswert, deswegen durfte er auch durchspielen, die Erfahrung von Klaus Herrmann tut der Mannschaft gut", stellt Sportlicher Leiter Markus Hofbauer fest und kündigt einige Veränderungen an. Luca Wittmann wird statt Michael Heisig das Tor hüten, Matthias Dielt und Florian Waldeck sind dabei.