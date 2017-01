Wackersdorf. Der TB Roding nahm den Siegerpokal mit und Bezirksspielleiter Thomas Graml als Turnier-Verantwortlicher bei der Futsal-Bezirksmeisterschaft einige wichtige Erkenntnisse. "Vom Zuschauerzuspruch und von der Organisation her, war es ein sehr gutes Turnier." Etwa 600 Futsal-Fans waren am Sonntagnachmittag in die Wackersdorfer Halle gekommen. "Das hatten wir nicht erwartet", freute sich Graml. Eines passte ihm aber nicht, und das hatte er eigentlich auch nicht erwartet: "Manchmal hat der Kampf doch über die Technik gesiegt." Insgesamt zückten die Schiedsrichter drei Rote Karten, das eine oder andere Mal ging es heftig zur Sache. "So etwas brauchen wir nicht", ermahnte der Funktionär die Spieler bei der Siegerehrung.

Koc am treffsichersten

Lob gab es dagegen für die besten Akteure des Turniers: Im Tor war das Stefan Meßmann vom Kreisklassisten TSV Dieterskirchen. Die Mannschaft schied zwar mit nur einem Punkt nach der Vorrunde aus, hatte aber so doch noch ein kleines Erfolgserlebnis in Wackersdorf.Bester Spieler und gleichzeitig Torschützenkönig (7 Turniertreffer) wurde Ilhan Koc. Der quirlige Mittelfeldspieler läuft im Freien für den Landesligisten SC Ettmannsdorf auf, gehört aber auch zur Futsal-Truppe des TV Wackersdorf, die in der Regionalliga Süd spielt.Einige Fans fragten sich, warum die Futsal-Experten aus Wackersdorf am Bezirks-Endturnier teilnehmen durften. "Die Wackersdorfer haben uns als Ausrichter gebeten, dass sie mit dem Futsal-Team antreten dürften", erklärte Graml. Man habe dem zugestimmt, weil man auch ein bisschen Werbung für Futsal machen wollte. "Aber das war die Ausnahme." Und noch etwas war vereinbart worden. Wäre die Wackersdorfer Futsal-Truppe Sieger geworden, hätte der Zweitplatzierte die Oberpfalz bei den bayerischen Meisterschaften am Samstag in Nürnberg vertreten.Aber dieses Szenario ließ die später im Finale unterlegene SpVgg Schirmitz gar nicht zu. Sie zeigte beim 2:0-Halbfinalerfolg, dass auch Rasenteams Futsal bestens beherrschen.