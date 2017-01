Am Ende wurde der TB 03 Roding etwas zum Alptraum: Die SpVgg Schirmitz spielte bei der Futsal-Bezirksmeisterschaft am Sonntag in Wackersdorf ein starkes Turnier. Doch ein Team stand der Dütsch-Truppe gleich zwei Mal im Weg.

Eine Sondertabelle

Nerven versagt

Wackersdorf. Es gab nicht nur eine Chance, es gab mehrere: "Wir müssen schon das Spiel selbst für uns entscheiden", haderte Josef Dütsch, der Trainer der SpVgg Schirmitz, mit den Seinen. "Und dann verschießen wir beim Stand von 1:1 auch noch einen Zehnmeter und im Sechs-Meter-Schießen lagen wir ja auch schon vorne." Am Ende siegte aber der TB 03 Roding im Finale der Futsal-Bezirksmeisterschaft. 6:5 (1:1) hieß es nach der Glückslotterie für das Team aus dem Landkreis Cham, das am Samstag die Oberpfalz bei den bayerischen Meisterschaften im Nürnberg vertritt. Über rund 600 Zuschauer durften sich Bezirksspielleiter Thomas Graml und sein Team in Wackersdorf freuen.In der Gruppe A musste eine Sondertabelle übers Weiterkommen entscheiden. Mit Roding, der SpVgg Schirmitz und dem TV Tännesberg hatten drei Teams der Fünfer-Gruppe sieben Punkte auf dem Konto. Im direkten Vergleich wurde den Tännesbergern das 0:4 gegen Schirmitz zum Verhängnis. "Wir haben in diesem Turnier nur dieses eine schlechte Spiel gemacht", sagte TSV-Trainer Hans-Jürgen Linge. "Eigentlich sind wir ja beim Zuschauen ausgeschieden." Denn im letzten Spiel besiegte der TB Roding die bis dato sehr überlegenen Schirmitzer mit 1:0 und kam auch auf sieben Punkte. Linge: "Ich bin aber trotzdem sehr zufrieden."Schirmitz sah bis zum letzten Spiel wie der Gruppensieger aus, rutschte aber noch auf Platz zwei. Schon früh draußen war Titelverteidiger SpVgg Pfreimd. Christian Most und sein spielender Trainerkollege Christian Zechmann konnten ihren Jungs nicht die Nervosität nehmen: "Sie haben sich selbst total unter Druck gesetzt, wollten nochmals unbedingt zur Bayerischen", erklärte Most die sieglosen Spiele. Erst als das Ausscheiden feststand, schoss die SpVgg Burgweinting mit 5:0 ab. "Die Enttäuschung über das vorzeitige Ausscheiden ist da", gab Most ehrlich zu.In der Gruppe B marschierten die Experten vom TV Wackersdorf durch. Das Team, das in der Futsal-Regionalliga spielt, gewann alle Vorrundenspiele. Gegen den SV Schmidmühlen tat es sich aber beim 3:1 ziemlich schwer. Die Truppe aus dem Vilstal, mit dem TSV Dieterskirchen einer von nur zwei Kreisklassisten im Feld, wehrte sich so gut es ging. Den einzigen Sieg feierte die Truppe von Marco Eckstein gegen Dieterskirchen mit 1:0. "Schade, dass nicht mehr rausgesprungen ist", erklärte der Schmidmühlener Trainer. Es sei aber auch zu beobachten gewesen, "dass meinem Team im Gruppenverlauf etwas der Saft ausgegangen ist". Letzter der Gruppe wurde der TSV Dieterskirchen. Trainer Ergül Askin war trotzdem stolz auf den Außenseiter: "Unsere Erwartungen waren nicht so hoch. Wir wollten hier auch nicht abgeschossen werden, das haben wir geschafft." Und den einen Punkt ergatterten die Dieterskirchener ausgerechnet gegen den großen Lokalrivalen SV Schwarzhofen. Askin: "Es war schon schön, gegen Schwarzhofen zu punkten." Den SVS ärgerte zwar das Remis etwas, doch mit einem klaren 3:0 im letzten Gruppenspiel gegen den SV Schmidmühlen zog die Götz-Truppe doch noch ins Halbfinale ein.Dort überraschten die Schirmitzer im ersten Spiel den haushohen Favoriten aus Wackersdorf. Immer energisch am Mann setzten sie ihre schnellen Konter. Ludwig Tannhäuser machte das 1:0, Michael Wels traf per Strafstoß zum 2:0-Endstand. Im zweiten Halbfinale hatte Schwarzhofen, von Adi Götz gut eingestellt, klare Chancen. Und am Ende auch Glück, als Roding nur den Pfosten traf. Im Sechs-Meter-Schießen (je drei Spieler traten an) versagten Christoph Danner die Nerven. Mit 3:2 nach den sechs Sechsmetern zog Roding ins Finale ein. Die Schwarzhofener schossen im Spiel um Platz drei den Frust weg. Mit 6:0 fertigten sie die ausgelaugten Wackersdorfer ab. Götz: "Vorher wäre ich mit Platz drei sehr zufrieden gewesen, im Nachhinein nicht so ganz."Im Finale war Schirmitz zunächst besser. Lukas Weiß legte mit einem "Hammer" in den Winkel das 1:0 vor. Die Schirmitzer Fans waren aus dem Häuschen. Irgendwie aus dem nichts glichen die Rodinger aus. Und bewiesen einmal mehr Nervenstärke: Schon auf den letzten Drücker hatten sie die Gruppenphase überstanden und zeigten sich in den entscheidenden Spielen cool vom Punkt. Doch auch SpVgg-Coach Dütsch war bald wieder gelassen: Uns hatte doch keiner auf der Rechnung."

Bezirksmeisterschaft

Gruppe APfreimd - TSV Tännesberg 0:1 Roding - Burgweinting 0:2 Schirmitz - Pfreimd 1:1 Tännesberg - Roding 0:0 Burgweinting - Schirmitz 0:3 Pfreimd - Roding 1:2 Schirmitz - Tännesberg 4:0 Burgweinting - Pfreimd 0:5 Roding - Schirmitz 1:0 Tännesberg - Burgweinting 3:21. TB 03 Roding 3:3 7 2. SpVgg Schirmitz 8:2 7 3. TSV Tännesberg 4:6 7 4. SpVgg Pfreimd 6:3 4 5. SV Burgweinting 4:11 3Zwischen den drei Erstplatzierten wurde eine Sondertabelle erstellt mit den direkten Vergleichen.Gruppe BWackersdorf - Schwarzhofen 4:1 K. Regensburg - Schmidm. 2:1 Dieterskirchen - Wackersdorf 0:1 Schwarzhofen - Regensburg 3:0 Schmidm. - Dieterskirchen 1:0 Wackersdorf - Regensburg 3:2 Dietersk. - Schwarzhofen 1:1 Schmidm. - Wackersdorf 1:3 Regensburg - Dieterskirchen 3:1 Schwarzh. - Schmidmühlen 3:01. TV Wackersdorf 11:4 12 2. SV Schwarzhopfen 8:5 7 3. Kosova Regensburg 7:8 6 4. SV Schmidmühlen 3:8 3 5. TSV Dieterskirchen 2:6 1HalbfinaleTV Wackersdorf - Schirmitz 0:2 Schwarzh. - Roding n.S. 2:3 (0:0)EndspielSchirmitz - Roding n.S. 5:6 (1:1)Landesfinale: Feld steht festMünchen. Mit den am Sonntag gekürten Bezirksmeistern TB 03 Roding (Oberpfalz) und ATSV Erlangen (Mittelfranken) ist das Teilnehmerfeld für die bayerische Meisterschaft komplett. Zuvor hatten bereits der SC Olching (Bezirksmeister Oberbayern), der FC Salzweg (Bezirksmeister Niederbayern), Türkspor Augsburg (Bezirksmeister Schwaben), der ZV Thierstein (Bezirksmeister Oberfranken) und der SV Euerbach/Kützberg (Bezirk Unterfranken) ihr Ticket gelöst. Als Ausrichter ist zudem der FC Bayern Kickers Nürnberg als Teilnehmer gesetzt.Damit kämpfen am Samstag, 28. Januar, ab 12 Uhr im Nürnberger Berufsbildungszentrum (BBZ) acht Mannschaften um die Bayerische Hallenmeisterschaft der Herren. Die Gruppen werden heute in Nürnberg ausgelost.