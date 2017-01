Eigentlich waren die A-Junioren der SpVgg SV Weiden ins mittelfränkische Herrieden ohne große Ambitionen gefahren. "Wir wollen fußballerisch dazu lernen", hatte Rainer Fachtan, Jugendkoordinator am Weidener Nachwuchsleistungszentrum, das Motto für die bayerische Futsal-Meisterschaft ausgegeben. Zu hochklassig schien das Zwölfer-Teilnehmerfeld, zu übermächtig die Konkurrenz. Am Ende kam alles ganz anders. Mit Platz sieben fuhr der schwarz-blaue Nachwuchs ein hochrespektables Ergebnis ein. "Wir haben nicht nur sehr guten Futsal gezeigt", freute sich Fachtan. "Vor allem haben wir mit allen Mannschaften mithalten können."

Wir haben erfrischend nach vorne gespielt und können stolz auf das Abschneiden sein. Rainer Fachtan, Jugendkoordinator am NLZ Weiden

Für den Vertreter des Fußballbezirks Oberpfalz lag sogar die Halbfinalteilnahme in Reichweite. Der 1:0-Auftaktsieg über den im Turnierverlauf enttäuschenden Rekordsieger TSV 1860 München (7 Hallentitel) entfachte Euphorie. Nicht nur unter den Spielern, sondern auch bei den vielen mitgereisten Weidener Schlachtenbummlern. "Die haben richtig Stimmung gemacht", lobte Fachtan. Die Anfeuerung spornte die Weidener an. Dem 0:0 gegen den Bundesligisten 1. FC Nürnberg folgte ein souveränes 4:1 über den oberbayerischen Bezirksoberligisten TSV Milbertshofen. Urplötzlich schnupperten die Weidener an der ganz großen Überraschung.Selbst nach der unglücklichen 0:2-Niederlage gegen den späteren Turniersieger FC Memmingen durfte sich der SpVgg-SV-Nachwuchs noch Hoffnungen auf den Sprung unter die letzten Vier machen. Aber in der letzten Gruppenpartie gegen den FC Ingolstadt verloren die Schwarz-Blauen nach dem 0:1-Rückstand den Faden und unterlagen mit 1:5. Aufkommende Enttäuschung erstickte Fachtan jedoch im Keim: "Wir haben erfrischend nach vorne gespielt und können stolz auf das Abschneiden sein."Nach einem spektakulären Endspiel holten sich die U19-Junioren des FC Memmingen vor 600 Zuschauer im Sechsmeter-Krimi gegen den Bundesligisten SpVgg Greuther Fürth den Landestitel. Der Bayernligist behielt nach einem 2:2 bei Ende der regulären Spielzeit die Nerven und gewann die Entscheidung vom Punkt mit 7:6. "Wahnsinn. Wir haben alle fünf Bundesliga-Teams hinter uns gelassen", freute sich FCM-Trainer Oliver Greiner. Das Spiel um Platz drei gewann Vorjahressieger FC Ingolstadt mit 2:1 gegen den starken Landesligisten SpVgg Bayern Hof.