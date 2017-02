Von wegen Faschingsgaudi! Die B-Junioren der SpVgg SV Weiden wollen bei der "Bayerischen" im Futsal zwar Spaß haben. Der sportliche Ehrgeiz überwiegt aber eindeutig.

Wie's geht, haben die Weidener A-Junioren vor vier Wochen vorgemacht. Unter zwölf Mannschaften, darunter mehrere Bundesligateams, belegten sie bei der Futsal-Landesmeisterschaft den glänzenden 7. Platz. "Wir wollen dem nacheifern, was die U19 geschafft hat", sagt U17-Trainer Markus König. Allerdings lädt er seinen Schützlingen keinen unnötigen Druck auf. "Wir haben mit dem Gewinn des Bezirkstitels ein super Ziel erreicht. Die Teilnahme an der bayerischen Meisterschaft ist eine Zugabe."Die Nordoberpfälzer werden am Sonntag mit einem großen Bus die Reise ins schwäbische Stadtbergen antreten. Betreuer, Eltern und Mannschaftskameraden wollen den 12 Spieler starken Kader lautstark unterstützen. Ob die Schwarz-Blauen in der Gruppe B in den Kampf um den Halbfinaleinzug eingreifen können, bleibt abzuwarten. Bundesligist TSV 1860 München scheint gesetzt, der zweite Platz dürfte um so mehr hart umkämpft sein."Die Tagesform entscheidet. Wichtig ist, gegen den FC Memmingen gut ins Turnier zu starten", weiß König, der eines verspricht: "Meine Spieler werden alles daran setzen, dass unsere Gegner kein leichtes Spiel haben. Wir wollen uns auf keinen Fall abschlachten lassen.""GruppeneinteilungGruppe A: SpVgg Unterhaching (Bundesliga), FC Augsburg (Bundesliga), FC Stern München (BOL), SpVgg Ansbach (Bayernliga), FT Schweinfurt (Kreisliga), SC Fürstenfeldbruck (Landesliga)Gruppe B: TSV 1860 München (Bundesliga), FC Memmingen (Bayernliga), SpVgg SV Weiden (Landesliga), SpVgg GW Deggendorf (Bayernliga), SpVgg Bayern Hof (Bayernliga), ASV Neumarkt (Landesliga)