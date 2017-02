Einen tollen Wettkampf lieferten sich die Heber des 1. AC Weiden mit dem TSV Waldkirchen. Bei der Bayernligabegegnung mit dem Tabellenzweiten konnten sich die Weidener Heber mit 400,7:338,5 gegen den Gastgeber durchsetzen. Mit dem 1. Athletenclub Weiden an erster und dem TSV Waldkirchen an zweiter Stelle der Bayernligatabelle traten die beiden Spitzenteams gegeneinander an.

Auf Martin Riedl mussten die Weidener Schwerathleten verzichten, ersetzt wurde er von Anna Pilz, die erneut aus der zweiten Mannschaft in die erste wechselte, um die Lücke bestmöglichst zu füllen. Mit 20 Punkten im Reißen konnte sie dieses Ziel auch erreichen. Während nach der ersten Hälfte des Reißen mit einer Punktedifferenz von 12 Punkten noch kein klarer Favorit erkennbar war, führten die Weidener nach dem Reißen bereits mit 37,5 Punkten gegenüber dem Gastgeber. Gewohnt stark zeigte sich hier Alexander Sommer, der gleich 31,5 Punkte zu seinem Mannschaftsergebnis beitrug.Im Stoßen konnten die Heber des 1. AC Weiden dann ihr volles Potenzial entfalten. Besonders stark zeigte sich dieses Mal Simone Schemmel, die ohne Fehlversuche den Wettkampf beendete und stolze 50 Relativpunkte erkämpfte. Am Ende sicherte sich der Athletenclub erneut 3 Tabellenpunkte und festigte seinen Platz an der Spitze der Ligatabelle.Einzelergebnisse: Anna Pilz (Reißen 57kg / 20 Punkte), Roman Schemmel (Stoßen 117kg / 31,7 Punkte), Christopher Bär (Reißen 65kg / Stoßen 84kg / 57 Punkte), Alexander Sommer (95kg / 120kg / 88 Punkte), Simone Schemmel (55kg / 75kg / 50 Punkte), Alexander Narr (120kg / 152kg / 77 Punkte)