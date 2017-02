Der 1. Athletenclub Weiden lädt zu einem Heimkampf in der Gewichtheber-Bayernliga ein. Am Samstag, 18. Februar, gastiert der ASC Attila Dachau in der Sporthalle der Max-Reger-Schule. Beginn ist um 18 Uhr. Vom letzten Sieg gegen den TSV Waldkirchen beflügelt, wollen die Weidener Heber als Tabellenführer ihre gute Form unter Beweis stellen. Dachau ist nicht der stärkste Konkurrent, auf den die Truppe von Trainer Fritz Bruckner in dieser Saison trifft. Dennoch darf man die Oberbayern nicht unterschätzen. 353,5 Punkte konnte Dachau bei seinem besten Wettkampf im Saisonverlauf abrufen. Dem stehen die Weidener Sportler mit 426,9 Punkten gegenüber. Laut dieser Statistik geht der Gastgeber als Favorit in den Wettkampf, der auch als Generalprobe für den kommenden Spitzenkampf gegen die HG Regensburg gilt. Bereits um 16 Uhr misst die zweite Mannschaft des 1. AC mit dem TB 03 Roding in der Bezirksliga die Kräfte. Der Eintritt zu beiden Wettkämpfen ist frei. Unser Bild zeigt den Weidener Gewichtheber Christopher Bär. Bild: G. Büttner