Roding. 80 Gewichtheber aus der Oberpfalz sind am Samstag beim TB Roding zusammengekommen, um ihre Kräfte zu messen und die Bezirksbesten zu ermitteln. Mit einem Großaufgebot von 26 Hebern im Alter zwischen 10 und 51 Jahren mischte der 1. AC Weiden kräftig mit.

In der jüngsten Altersklasse (Jahrgang 2007) machten drei Weidener Heber den Kampf um die Medaillen unter sich aus. Gregor und Konstantin Wolf sowie Robert Niederhaus zeigten ihr Können. Bei Gewichten bis zu 20kg galt es vor allem, die richtige Technik zu zeigen. Am besten machte dies Gregor Wolf, gefolgt von Robert Niederhaus und Konstantin Wolf. Im Jahrgang 2005 vertrat Damon Saxton den Athletenclub und holte Bronze. Bei den Jungen des Jahrgangs 2004 ging Kevin Niederhaus an den Start, der Platz zwei erreichte. Im Jahrgang 2003 wurde Dominik Lang ebenfalls Zweiter.Bei der Jugend hatte Weiden drei Heber am Start. Julian Schemmel erreichte in der 69kg-Klasse den 2. Platz vor seinem Cousin Tobias Schemmel. In der Klasse bis 94kg trat Daniel Pilz als einziger Heber dieser Klasse an und holte damit Gold.Auch die Weidener Damen waren mit von der Partie. So ging Lara Junkers im Jahrgang 2004 konkurrenzlos an den Start und wies nur einen Fehlversuch auf. Paula Grillmayer schloss den Wettkampf sogar fehlerfrei ab, was ihr den dritten Platz einbrachte.Als einzige Juniorin vertrat Kerstin Schemmel die Weidener Farben Das Aushängeschild und Mitglied der Bayernligamannschaft überzeugte mit dem ersten Platz und freute sich über den Pokal für die beste Leistung bei den Juniorinnen.Die Junioren wurden durch Christopher Bär und Roman Schemmel. Beide sicherten sich in ihren Gewichtsklassen den Platz ganz oben auf dem Podest. Bei den Männern gingen Johannes Popel und Siegfried Schemmel an die Hantel. Schemmel wurde Vierter, Popel verdiente sich mit 138 Kilogramm Platz eins. Damit war er auch bester Heber der Veranstaltung. In der Klasse über 105kg ging Michael Narr an den Start und erreichte Platz zwei hinter Christian Angermeier von Roding.Christian Balke und Martin Besler in der Altersklasse 1 sowie Lothar und Jürgen Schemmel in der Altersklasse 4 gingen bei den Masters an den Start. Ihre Bilanz: Dreimal Gold und einmal Silber.