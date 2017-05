Lörrach. Ein Großaufgebot an jungen Gewichthebern stellte sich in Lörrach der Herausforderung einer süddeutschen Meisterschaft. Auch der 1. AC Weiden war mit einigen Athleten dabei und mischte kräftig mit. Gut 80 Gewichtheber mussten sich bei den Mehrkampfmeisterschaften nicht nur im Reißen und Stoßen mit ihren Konkurrenten messen, sondern zusätzlich im Pendellauf, Dreierhopp, Schockwurf und entweder Zug oder Liegestütze.

Dass die Schützlinge von AC-Jugendtrainer Fritz Bruckner sich nicht verstecken müssen, zeigten zum Beispiel Gregor und Konstantin Wolf sowie Robert Niederhaus. Im Jahrgang 2007 gingen die drei Weidener neben drei weiteren Sportlern an den Start und brachten durchaus gute Leistungen. So schaffte es Niederhaus mit 16kg im Reißen und 18kg im Stoßen auf den 3. Platz. Wolf landete mit nur zwei Punkten Unterschied auf Platz vier. Und sein Bruder Konstantin schloss den Wettkampf auf dem 5. Platz ab.Bei den Heberinnen des Jahrgangs 2004 war Lara Junkers am Start. Die Weidenerin gab alles und blieb ohne Fehlversuch. Bis zu 41kg brachte sie im Stoßen zur Hochstrecke. Das brachte der Sportlerin am Ende einen guten 5. Platz in der neun Teilnehmerinnen starken Gruppe ein. Ärgerlich, dass der vierte Platz nur 0,11 Punkte entfernt lag.Paula Grillmayer im Jahrgang 2003 hatte es mit vier Mitstreiterinnen zu tun. Auch hier ging es mit Abständen von ein oder zwei Punkten knapp zur Sache. Am Ende reichte es nur zum 4. Platz. Dominik Lang, der beim Jahrgang 2003 an den Start ging, erreichte ebenfalls den 4. Platz, wobei er sich gegen zwei Nachwuchssportler des KSV Grünstadt behauptete. Den Abschluss bildete Anna Pilz. Sie wetteiferte im Jahrgang 2002 um die Medaillen und wurde Fünfte.