Großer Tag für Eisprinzessinnen

Der Nachwuchswettbewerb "2. Hans-Schröpf-Eispokal" den die Abteilung "Eiskunstlauf" des 1. EV Weiden für Breitensportler und leistungsorientierte Läufer ausgeschrieben hattte, fand beim Publikum großen Anklang.

In der "Hans-Schröpf-Arena" waren 150 Kinder und Jugendliche am Start, die in Hindernisparcours, Elemente- und Kürwettbewerben ihr beeindruckendes Können zeigten. Die gemeldeten Läufer kamen aus Vereinen von Selb, Ingolstadt, Nürnberg, Amberg, Bayreuth, Schweinfurt, Haßfurt, Mittenwald, und Oberstdorf. Der Gastgeber beeindruckte nicht nur mit der Weidener Eislaufarena, sondern auch von der gut organisierten Veranstaltung. Sehen ließ sich auch die sportliche Bilanz des Gastgebers, da die Weidener Nachwuchsläufer/innen mit sehr guten Ergebnissen abschlossen.