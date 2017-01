(kzr) Das 50-jährige Jubiläum im vergangenen Jahr war für alle Sportler ein besonderes Erlebnis, auch wegen der Anwesenheit der Gründungsmitglieder. Der Vorsitzende der Alten Herren des VfB Rothenstadt, Rainer Klein, betonte das noch einmal bei der Jahreshauptversammlung. Für ihn sei das ein Beleg, dass Kameradschaft und Zusammenarbeit groß geschrieben werden. Das galt auch für Sommernachtsfest, Ausflüge, Kirchweih, Schafkopfturnier und Weihnachtsfeier. Obendrein unterstützten die Alten Herren die Jugend mit Spenden.

Spielleiter Manfred Wurzer legte die sportlichen Daten vor. Die Mannschaft bestritt 17 Freundschaftsspiele. Davon konnte das Team sieben gewinnen, zwei endeten unentschieden. "Das ist ein guter Mittelwert", lobte Wurzer. Dazu richtete die Abteilung ein erstes Hallenturnier aus. Die meisten Spiele, 16, spielte Karlheinz Freller mit. Franz Funk wurde mit elf Treffern Torschützenkönig. Kassier Manfred Raß informierte über die Anschaffung eines neuen Dress'.Bei den Neuwahlen auf zwei Jahre gab es keine Veränderungen. Chef der Alten Herren bleibt Rainer Klein. Kassier ist wieder Manfred Raß. Als Spielleiter fungiert Manfred Wurzer, ihm hilft Stellvertreter Andre Langendorf. Als Revisor ließ sich wiederum Karlheinz Freller wählen, als Eventmanager nahm Franz Hauser die Wahl an, er kümmert sich um alle gesellschaftlichen Veranstaltungen.Freller teilte auch die neuen Spielpläne aus, 18 Freundschaftsspiele hat er bereits verabredet. Am 24. Juni startet das "Lohmerseefest", am 22. Juli organisiert das Team das AH-Sommernachtsfest mit einem Spiel gegen die A-Jugend von 1990. Im September fahren die AH-Mitglieder einmal mehr nach Schleching.