Pferdesport auf hohem Niveau wird am Wochenende beim Reitclub Weiden geboten. Von Freitag bis Sonntag (21. bis 23. April) wetteifern am Schwedentisch Dressurreiter aus dem Verbandsgebiet Niederbayern/Oberpfalz und geladene Gäste in zehn Prüfungen bis zur Klasse S um die Siegerschleifen.

Programm Freitag, 21. April:



16.30 Uhr: Dressurpferdeprüfung Kl. A, anschließend: Dressurpferdeprüfung Kl. L



Samstag, 22. April



7 Uhr: Dressurprüfung Kl. A*



9.30 Uhr: Dressurreiterprüfung Kl. A



12 Uhr: Dressurprüfung Kl. L* - Trense



17 Uhr: Dressurreiterprüfung Kl. L* - Kandare



Sonntag, 23. April



8 Uhr: Dressurprüfung Kl. M*



10.30 Uhr: Dressurprüfung Kl. M**



14 Uhr: Amateur Dressurprüfung Kl. S* (Qualifikation "Erster Großer Wintermühle FAB Amateur Cup"), anschließend: Dressurprüfung Kl. S*

Im Jahr 2010 hatte der RC Weiden erstmals ein Hallendressurturnier in sein Jahresprogramm genommen und mit sieben Prüfungen und 120 gestarteten Pferden einen durchaus respektablen Start hingelegt. Bei der jetzt achten Neuauflage dieses Turniers sind es zehn Wertungsprüfungen, wobei bereits im Vorfeld 250 Pferde genannt wurden.Je drei Prüfungen der Klasse A und L sowie je zwei Wettbewerbe der Klasse M und S stehen auf dem Programm. Turnierauftakt ist am Freitag um 16.30 Uhr mit einer Dressurpferdeprüfung Kl. A. Danach folgt eine Prüfung Kl. L. Der Samstag ist weiteren Prüfungen der Klasse A und L vorbehalten. Bei diesen Einstiegsprüfungen werden unter anderem auch Reiter beziehungsweise Nachwuchsreiter aus der näheren Umgebung, nicht zuletzt vom veranstaltenden RC Weiden, der Reitsportgemeinschaft Weiden, der Reit-, Fahr- und Zuchtgemeinschaft Moosbürg und der Pferdesportgemeinschaft Eichenhof Frauenricht am Start sein.Am Sonntag wird die Messlatte dann schon deutlich höher gelegt. Zwei Dressurprüfungen der mittelschweren Klasse M und zum Abschluss sogar zwei schwere Prüfungen der Klasse S werden geritten. Dabei ist die Dressurprüfung Kl. S, die am Sonntag um 14 Uhr ausgetragen wird, eine Qualifikation "Erster Großer Wintermühle FAB Amateur-Cup". Der "Schwedentisch" ist damit einer von insgesamt zwölf Qualifikationsaustragungsorten in Bayern für diesen vom Förderkreis für Amateur- und Berufsreitsport ins Leben gerufenen Wettbewerb. Mit Sabine Ginglseder (Passau) und Alicia-Katharina Pflügler (Regensburg) gehen in Weiden zwei bereits bei den beiden Qualifikationsturnieren in Kreuth erfolgreiche Reiterinnen an den Start.Für die abschließende S-Dressur, die für alle Teilnehmer offen ist, haben mit Ferdinand Fisch (RV Selmerhof-Pliening) und Maria Putz (RC Am Schwanberg) zwei schon im Vorjahr erfolgreiche Teilnehmer gemeldet. Mit Katrin Härlein (RC Zum Schloß Eysölden) und Mulia Meller (RC Regensburg) werden zudem zwei weitere unter den "Top 15" der bayerischen Dressurreiter gelisteten Amazonen erwartet.Der ehemaligen RCW-Reiterin Susanne Hubrich, die mittlerweile für den RC Münchsgrün im Stiftland startet, werden an ihrer alten Wirkungsstätte sicher zahlreiche Daumen gedrückt werden. RCW-Vize Franz Winter und sein Organisationsteam sind sichere Garanten dafür, dass trotz der mehr als 350 Starts alles zügig und geordnet über die Bühne gehen wird. Der Eintritt ist frei.