Mantel . Selbst 30 Spieltage brachten in der Kreisklasse West keine Entscheidung, wer Platz zwei belegt und in die Aufstiegsrelegation geht. Somit stehen sich am Mittwoch um 18.30 Uhr in Reuth bei Erbendorf die Überraschungsmannschaft der Saison, der TSV Kirchendemenreuth, und der ASV Haidenaab gegenüber, um diesen Platz auszufechten.

Die Haberländer reisen äußerst selbstbewusst zum Relegationsspiel an. Mit einer sensationellen Spielzeit begeisterte der TSV seine Anhänger und überraschte den Rest im Fußballkreis positiv. Es treffen sich die A-Klassen-Meister der vergangenen beiden Jahre, um sich die Vizemeisterschaft in der Kreisklasse und die damit verbundene Relegation zur Kreisliga zu sichern. Beide Teams kennen sich mittlerweile in- und auswendig. Auf die Fans wartet mit Sicherheit ein hartumkämpfter Schlagabtausch auf dem Reuther Sportgelände, bei herrlichem Wetter und einer stattlichen Zuschauerkulisse.Kirchendemenreuth muss auf einige Spieler verzichten. Philipp Reich, Mathias Höcherl und Martin Riedel sind verletzt. Ob Stammtorhüter Moritz Pschierer rechtzeitig von der Montage zurückkehrt, ist noch fraglich. Kurzfristig ist auch noch TSV-Wirbelwind Markus Schiener erkrankt. Das macht die Aufgabe für den TSV nicht gerade einfacher.Mit einem starken Auftritt im letzten Saisonspiel gegen den TSV Reuth (5:1) ist es der jungen Mannschaft des ASV Haidenaab doch noch gelungen, ein Entscheidungsspiel zu erzwingen. Mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung setzte sich der ASV durch. Der Sieg war auch in dieser Höhe verdient.Dabei musste Trainer Thomas Stock kurzfristig zu den bereits ausgefallenen Stammkräften zusätzlich auf drei Stammspieler verzichten, die auch länger ausfallen werden. Somit wird die Aufgabe im Entscheidungsspiel gegen die starke Mannschaft aus Kirchendemenreuth nicht gerade einfach. Aber gerade die tollen Spiele der letzten Wochen haben der jungen ASV-Truppe viel Selbstvertrauen verliehen, dass sie jetzt das für fast unmöglich Gehaltene doch noch aus eigener Kraft realisieren kann. Die Moral der Mannschaft stimmt und alles erscheint nun möglich. Auch gegen Reuth erwies sich das schnelle Umschaltspiel wieder als Garant für den Sieg."Kirchendemenreuth hat als Aufsteiger eine sehr gute Saison gespielt und mit Michl und Trofft zwei exzellente Akteure in ihren Reihen. Aber dass sie zu schlagen sind, haben die letzten Wochen gezeigt", gibt sich ASV-Coach Stock zuversichtlich.