Im Vorjahr ist dem Fußball-Kreisligisten SpVgg SV Weiden II der Hattrick noch verwehrt geblieben. Man musste der SpVgg Schirmitz den Vortritt lassen. Die Schwarz-Blauen holten sich aber am späten Donnerstagabend vor über 500 Zuschauern in der Weidener Mehrzweckhalle den Titel beim Hallenfußball-Turnier des Autohauses Raab um den Kia-Cup zurück. Gegen den Ausrichter und Gastgeber FC Weiden-Ost setzte sich die Truppe vom Wasserwerk in einem spannenden Finale mit 2:1 durch. Dritter wurde der FC Dießfurt, der im kleinen Finale die DJK Neustadt mit 4:2 in die Schranken verwies. "Die SpVgg SV II war das beste Team", sagten bei der Siegerehrung Raab-Verkaufsleiter Thomas Binner, Ost-Vorsitzender Franz Bäumler und Sportlicher Leiter Marcus Meier.

"Es war erneut beste Werbung für den Fußballsport", sagte Meier bei der Siegerehrung. Binner freute sich besonders über "vielen engen und umkämpften Partien" sowie über die Anhänger der DJK Neustadt, die für "eine unglaubliche Stimmung" gesorgt hatten. Klar, dass Binner angesichts des erneuten Erfolges - immerhin sahen über 500 Zuschauer die Begegnungen - die Unterstützung für 2017 in Aussicht stellte.In der Gruppe A lieferten sich in der Vorrunde der FC Weiden-Ost und der FC Dießfurt ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen um den Gruppensieg. Letztendlich hatten beide Mannschaften sieben Zähler auf dem Konto, wobei die Gastgeber mit einem erzielten Treffer mehr die Nase vorne hatten. Kreisliga-Spitzenreiter SV Kulmain schlug zwar den SC Luhe-Wildenau, hatte aber gegen den FC Dießfurt und den FC Weiden-Ost das Nachsehen.Weitaus klarer waren die Verhältnisse um den ersten Rang in der Gruppe B, in der die SpVgg SV Weiden II in ihren drei Partien keinen Punkt abgab. Hochdramatisch gestaltete sich jedoch der Kampf um den zweiten Gruppenplatz, der im vorletzten Spiel entschieden wurde: Grafenwöhr und die DJK Neustadt lagen bis dahin gleichauf, wobei der Bezirksligist aufgrund des Torverhältnisses einen Sieg zum Weiterkommen brauchte. Die Neustädter retteten allerdings ein 2:2 über die Ziellinie und standen somit im Halbfinale.In dem mussten sie dem FC Weiden-Ost dann jedoch knapp mit 0:1 den Vortritt lassen. Weitaus klarer fiel das Resultat des zweiten Halbfinals aus, in dem die SpVgg SV Weiden II beim 3:0 gegen den FC Dießfurt einen ganz starken Auftritt aufs Parkett legte. Das Endspiel verlief lange Zeit ausgeglichen, ehe die Schwarz-Blauen vom Wasserwerk im Derby gegen den Gastgeber mit 2:1 die Oberhand behielten.ErgebnisseGruppe ASV Kulmain - FC Dießfurt 0:2 FC Ost - SC Luhe-Wildenau 3:0 FC Dießfurt - SC Luhe-Wildenau 2:1 SV Kulmain - FC Ost 1:2 SC Luhe-Wildenau - SV Kulmain 0:2 FC Ost - FC Dießfurt 0:0 1. FC Weiden-Ost 5:1 7 2. FC Dießfurt 4:1 7 3. SV Kulmain 3:4 3 4. SC Luhe-Wildenau 1:7 0Gruppe BSV Grafenwöhr - DJK Weiden 2:1 SpVgg SV II - DJK Neustadt 4:3 DJK Weiden - DJK Neustadt 0:2 SV Grafenwöhr - SpVgg SV II 0:1 DJK Neustadt - SV Grafenwöhr 2:2 DJK Weiden - SpVgg SV II 2:4 1. SpVgg SV Weiden II 9:5 9 2. DJK Neustadt 7:6 4 3. SV Grafenwöhr 4:4 4 4. DJK Weiden 3:8 0HalbfinaleFC Weiden-Ost - DJK Neustadt 1:0 FC Dießfurt - SpVgg SV II 0:3PlatzierungsspieleUm Platz 7: SC Luhe-Wildenau - DJK Weiden 0:1Um Platz 5: SV Kulmain - SV Grafenwöhr 6:7 (3:3 n. Neun-Meter-Schießen)Um Platz 3: DJK Neustadt - Dießfurt 2:4Finale: SpVgg SV II - FC Weiden-Ost 2:1AuszeichnungenBester Torschütze: Johannes Renner (SV Grafenwöhr). Bester Torhüter: Christoph Pöllmann (DJK Neustadt/WN). Bester Spieler: Ibrahim Devrilen (SpVgg SV Weiden II). Fairste Mannschaft: SC Luhe-Wildenau.