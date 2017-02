Weiterhin souverän präsentieren sich die Hamm Baskets in der Bayernliga Nord. Eine starke zweite Halbzeit genügte dabei den Weidener Basketballern, um mit dem 85:72 über CVJM Erlangen den 12. Sieg im 14. Spiel einzufahren.

Allerdings erwiesen sich die Gäste aus Mittelfranken in der Realschulturnhalle als unbequemer und schwerer Gegner. Von Beginn an störten die Gäste geschickt den Spielaufbau der Baskets, ließen keinen Spielfluss zu und punkteten konstant über ihre besten Schützen Max Kreicker (14 Punkte) und Maximilian Rohrer (12 Punkte). Weiden hingegen fand seinen Rhythmus kaum und musste so nach 18:13-Führung im ersten Spielabschnitt zur Halbzeit einen 33:40-Rückstand hinnehmen."Wir spielen unkonzentriert und einfach schlecht", brachte Trainer Marco Campitelli die Leistung in der Halbzeitpause kritisch auf den Punkt. "Die Jungs müssen einen Gang zulegen." Dies taten die Gastgeber dann auch in eindrucksvoller Weise. Satte 31 Punkte erzielten die Hamm Baskets im dritten Abschnitt und gestatteten den Gästen nur deren neun, so dass zum Ende des dritten Viertels beim Stand von 64:49 die Partie zugunsten der Hausherren entschieden war.Vor allem unter dem Korb setzten sich die Weidener Basketballer nun entschlossener durch und punkteten über den gut spielenden Daniel Waldhauser (20 Punkte) und die körperlich überlegenen Jan Selinger (19) und Radek Jezek (19) konstant. Erlangen hatte dem nichts mehr entgegenzusetzen und verlor seinerseits offensiv den Faden. "Wir haben einfach intensiver verteidigt und vorne die Dinger reingemacht", erklärte Daniel Waldhauser schlicht den Wechsel nach der Pause. "Im Sport ist das dann manchmal ausreichend." Dabei konnten die Gastgeber verschmerzen, dass Kapitän Vladimir Krysl nicht seinen besten Tag erwischt hatte und "nur" acht Punkte zum sicheren 85:72-Sieg beisteuerte.Mit diesem Erfolg bleiben die Hamm Baskets punktgleich mit dem Spitzenduo auf Platz drei und haben weiterhin alle Chancen im Meisterschaftsrennen der Bayernliga.Weidener Punkte: Waldhauser (20), Selinger (19), Jezek (19), Bortel (8), Hacksteder (8), Krysl (8), Andrae (3)