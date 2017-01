(häf) Die Aufholjagd der Handballerinnen der DJK Weiden wurde nicht belohnt. Sie mussten sich mit 18:23 beim HC Sulzbach II geschlagen geben. Beide Teams hatten einige Anlaufschwierigkeiten. Am schnellsten fand die Landesligareserve zu ihrem Rhythmus. Zunächst konnte Weiden den Rückstand mit 4:5 noch in Grenzen halten, danach folgten 15 schwarze Minuten. Balleroberungen verwerteten die Gastgeberinnen dankend und setzten sich bis zur Halbzeit auf 16:7 ab.

In der Pause beschwor Trainer Markus Sparrer den Kampfgeist seiner Schützlinge. Dies beherzigten die Spielerinnen und zeigten sich wie ausgewechselt. Die Abwehr stand nun sicherer und zwang Sulzbach immer wieder zu unvorbereiteten Aktionen. Weiden setzte alles auf eine Karte und holte Tor um Tor auf. Beim Stand von 19:16 nahmen die Gastgeberinnen eine Auszeit, danach stellten sie ihre Abwehr auf Manndeckung um, was den Spielfluss der Weidenerinnen unterband. Am Ende fehlte nach der Aufholjagd die Kraft, um das Ruder komplett herumzureißen. So konnten die Sulzbacherinnen nochmals erhöhen und das Endergebnis auf 23:18 stellen. Zusätzlicher Wermutstropfen ist die Verletzung von Torfrau Häffner, die vermutlich für die Partie am nächsten Sonntag gegen den ungeschlagenen Tabellenführer Mintraching ausfällt.Es spielten: Tor: Häffner. Feld: Lederer (4), Söllner (1), Möbius (3), Wolf (7/4), Reber (2/2), Deinzer (1), Klar, Gruber, Popp, Meier