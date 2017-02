Die Bezirksliga-Handballerinnen der DJK Weiden empfangen am Sonntag um 15.45 Uhr den ESV Regensburg III in der Realschulturnhalle. Nach zuletzt schwachen Leistungen wird die Partie kein Spaziergang. Zu dünn ist aktuell die Personaldecke. Im Hinspiel konnten die Max-Reger-Städterinnen mit einem 21:15-Sieg glänzen, was schwer zu wiederholen sein wird. Vor allem die Defensive muss zu alter Stärke zurückfinden, da die Regensburgerinnen ihr Hauptaugenmerk auf das Kreisspiel legen. Ziel ist es, nicht noch weiter in der Bezirksliga-Tabelle abzurutschen. Sowohl nach unten als auch nach oben ist rechnerisch noch einiges möglich. Bild: af