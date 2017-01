Die Weidener Bezirksliga-Handballer traten am Samstag mit den nächsten zwei Punkten im Gepäck den Heimweg aus Regensburg an. Bei der TS gelang nach hartem Kampf ein überzeugender 25:18-Erfolg.

Der HC wollte von Beginn an hellwach sein und den starken Rückraum der Gastgeber durch eine offensiv ausgerichtete 6:0-Abwehr unter Druck setzen. Hellwach waren die Weidner zwar, stellten allerdings nach dem Zwischenstand von 4:4 um und nahmen den zweikampfstarken Schindler durch eine Manndeckung aus dem Spiel.Die Maßnahme fruchtete, denn den Domstädtern gelangen in der ersten 30 Minuten nur noch weitere vier Treffer. Dem Angriff der Weidener versuchten die Gastgeber von Beginn an durch eine Manndeckung gegen Spielertrainer Werner den Spielfluss zu nehmen. Durch schnelle Tempogegenstoßtore oder geduldig herausgespielte Chancen im fünf gegen fünf baute der Tabellenführer seinen Vorsprung aus. Auch die teils ruppige Gangart der Domstädter konnte die Weidener nicht bremsen und beim 13:8 wurden die Seiten gewechselt.In der zweiten Halbzeit knüpfte der HC größtenteils an die gezeigte Leistung an. Eine weiter sehr stabile Defensive und gute Torhüter erlaubten viel Tempo im Spiel nach vorne und dies bescherte den Max-Reger-Städtern viele einfache Tore. Beim 22:12 hatte man 10 Tore zwischen sich und den Gegner gebracht und mit 25:18 den elften Sieg im elften Spiel sicher in der Tasche.Die Trainer waren mit den Fortschritten im Vergleich zum letzten Spiel zufrieden und freuen sich jetzt auf den nächsten Heimspielkracher am Wochenende. Dann empfangen die Weidner den Tabellendritten HV Oberviechtach.HC-Tore: F. Lerke (1), Schnabl (3), Hafner (1), Langsdorf (5/1), Konrad (1), Flierl (2), Werner (6/4), Döppl (3), Kick (1), Prelle (2)