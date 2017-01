Die Handballerinnen des HC Weiden müssen am Samstag ein weiteres Auswärtsspiel beim TS Herzogenaurach II bestreiten. Die Bezirksliga-Herren treten dagegen in der Realschulturnhalle gegen die HG Amberg II an.

Für die HC-Damen geht es dabei zu einem Tabellennachbarn. Herzogenaurach ist nur einen Rang besser platziert als die Oberpfälzerinnen. Wenn man die Statistik bemüht, stehen die Chancen nicht schlecht. In den vergangenen Jahren konnte Weiden fünf von sechs Partien gegen die Mittelfränkinnen für sich entscheiden. "Wir hoffen, dass der Knoten platzt und wir uns wieder von der guten Seite präsentieren. Solch eine desaströse Abwehr wie im letzten Heimspiel dürfen wir uns keineswegs mehr erlauben", sagt HC-Trainer Thomas Baldauf. Auch sein Kollege Jannis Prelle weiß um die schwankenden Leistungen im bisherigen Saisonverlauf: "Wir sind manchmal genauso unberechenbar wie unsere Gegner." Herzogenaurach dürfe man nicht unterschätzen. "Leider weiß man nicht, wer bei der TS aufläuft. Da die erste Mannschaft aus der Bayernliga an diesem Wochenende spielfrei ist."Der HC Weiden hat aktuell keine Verletzungssorgen, so dass die Trainer auf den gesamten Kader zurückgreifen können. Anwurf ist um 17.15 Uhr.Es spielen: List (Tor), Götz, Nina Rittner, Tamara Rittner, Schlosser, Stahl, Häuber, Reichl, Haunauer, Häring, Rath-Lux, Dirnberger.(eit) Die HC-Herren starten am Samstag um 17 Uhr in eigener Halle gegen die HG Amberg II in die Rückrunde. Nachdem in der Weihnachtspause einige Blessuren und Erkrankungen auskuriert wurden, will die Mannschaft den Grundstein für eine erfolgreiche Rückrunde legen. Neun Siege aus neun Spielen bedeuten aktuell Platz eins in der Bezirksliga Ost. Die beiden Trainer Thomas Eichinger und Matthias Werner sehen aber noch Luft nach oben und geben deshalb vor dem ersten Punktspiel die Marschroute vor: "Wir wollen weiter von Spiel zu Spiel denken und möglichst lange ohne Punktverlust bleiben. Das muss unsere ständige Motivation sein."Mit den Ambergern kommt eine Mannschaft nach Weiden, die am Ende der Hinrunde Selbstvertrauen tanken konnte. Drei Siege aus vier Spielen sprechen eine deutliche Sprache und zeigen das Leistungsvermögen der HG-ler. Die Hausherren wollen jedoch die Punkte in eigener Halle behalten und brauchen sich nicht zu verstecken. Mit einer aggressiven Abwehr und Tempospiel im Angriff wollen sie die Amberger unter Druck setzen und an die gezeigten Leistungen des Vorjahres anknüpfen.