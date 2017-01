Die Handballerinnen des HC Weiden sind für eine schwache Leistung vor allem nach dem Wechsel bestraft worden. Bei der TS Herzogenaurach II unterlag die Mannschaft deutlich mit 19:33.

Dabei waren die Weidenerinnen motiviert und gut vorbereitet ins Frankenland gefahren. Die Gastgeberinnen taten sich zunächst schwer, den Ball in das Oberpfälzer Tor zu befördern. Die Abwehr der HC-Damen stand im Gegensatz zu den letzten beiden Spielen kompakter. Der Wille, die zwei Punkte mit nach Hause nehmen zu wollen, war erkennbar. Torfrau Babsi List hielt mit einigen Paraden und vereitelten Siebenmetern ihr Team im Spiel. Kurz vor der Halbzeitpause stand es sogar 12:10 für Weiden. Die Turnerschaft blieb jedoch hartnäckig und erkämpfte sich zur Pause eine 13:12-Führung.Nach dem Wechsel gab Herzogenaurach in den ersten Minuten Vollgas. Mangelhafte Chancenverwertung und unnötige Ballverluste ließen die Offensive der Weidenerinnen ins Stottern kommen. Die Gastgeberinnen nahmen die Geschenke an und zogen mit 19:12 davon. Fast zehn Minuten lang gelang dem HC Weiden kein Tor, der Gastgeber zog unaufhaltsam davon. Zu spät fand der Handballclub wieder zurück ins Spiel. Die getroffenen Würfe dienten am Ende nur zur Verschönerung des Endergebnisses von 33:19. 30 oder 40 gute Minuten reichten nicht, kritisierte HC-Trainer Jannis Prelle und übermittelte der Mannschaft die Botschaft: "Ein Handballspiel endet erst nach 60 Minuten." Die Vorrunde ist nun offiziell vorüber. Jetzt beginne der Kampf um den Klassenerhalt, erklärte Prelle.HC Weiden: List im Tor, Eichinger, Dirnberger (4), Reichl, Hanauer (1), T. Rittner (3/1), N. Rittner (2), Häring (1), Häuber (2), Götz (1), Stahl (1), Rath-Lux (1), Schlosser (2).