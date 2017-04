Die BOL-Handballerinnen des HC Weiden sind noch einmal gefordert, bevor es in die Osterpause geht. Nach dem Überraschungssieg in Erlangen-Bruck müssen die Nordoberpfälzerinnen erneut auswärts antreten. Diesmal geht die Reise zum Tabellennachbarn SG Rohr/Pavelsbach. Anwurf ist am Samstag um 18 Uhr.

Wie bereits im letzten Jahr, kann in dieser Liga alles passieren. Zurzeit steckt die halbe Liga im Abstiegskampf und es sind nur noch drei Spieltage zu absolvieren. Wie viele Mannschaften am Ende absteigen werden, kann noch keiner sagen. Bis zu vier Mannschaften sind im Gespräch. Gelingt es den Weidenerinnen am Samstag eine stabile Abwehr aufzubauen, werden sich gute Kontermöglichkeiten ergeben, die in einfache Tore umgesetzt werden können. Hier müssen die Spielerinnen allerdings konzentriert abschließen."Wir haben letztes Spiel wieder einmal gezeigt, dass wir gegen die Teams, die in der Tabelle oben stehen, immer besser spielen wie gegen direkte Konkurrenten im Abstiegskampf", meint das Trainergespann Jannik Prelle und Thomas Baldauf. Der HC Weiden fährt mit Personalsorgen nach Rohr. Jennifer Hermann und Maria Dirnberger fallen aus. "Die SG Rohr/Pavelsbach ist ein unbequemer Gegner, besonders zu Hause sind sie sehr stak. Letztes Jahr war die Halle ein reinster Hexenkessel. Mit ihren Zuschauern im Rücken, werden sie alles daran setzen die Punkte zu behalten", prophezeit Prelle. "Wir wollen aber auch unbedingt gewinnen. Es wird ein spannendes und aufregendes Spiel."Für den HC Weiden spielen: Götz, Hanauer, Häring, Häuber, List, N. Rittner, T. Rittner, Schlosser, Stahl, Rath-Lux.