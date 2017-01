Die Handballer des HC Weiden empfangen am Samstag um 19.30 Uhr einen ihrer ärgsten Verfolger in der Realschulturnhalle. Mit dem Tabellendritten HV Oberviechtach wartet ein starker Gegner auf die Weidener.

Mit einem Sieg könnten die Hausherren bereits acht Punkte zwischen sich und die Oberviechtacher bringen und einen "Big Point" im Aufstiegsrennen landen. Die Gäste treten mit einer gut gemischten Mannschaft aus jungen und erfahrenen Spielern an und pflegen ein temporeiches Angriffsspiel. Zwei Ausrutscher Ende November wurden mit drei Siegen in Folge beantwortet und ein Sieg beim Tabellenzweiten Kelheim zeigt das Potenzial der Truppe.Dem haben die Weidener aber einiges entgegenzusetzen. Nachdem in den bisherigen elf Partien die weiße Weste gewahrt werden konnte, treten die HC-Herren selbstbewusst an und überzeugten im letzten Spiel vor allem mit einer konzentrierten Defensivleistung. Das Trainergespann Eichinger/Werner legt hierauf das Hauptaugenmerk und sagt: "Das wird auch in diesem Spiel der Grundstein für einen weiteren Erfolg sein. Wir holen uns so die nötige Sicherheit und können die daraus resultierenden Ballgewinne für unser Tempospiel nutzen."Die Max-Reger-Städter können am Samstag aus dem Vollen schöpfen und bereiten sich gezielt auf die kommende Aufgabe vor.