Die Weidener Handballer ließen sich auch in einer zerfahrenen Partie beim SV Obertraubling nicht von ihrem Weg Richtung Aufstieg abbringen und fuhren mit 35:28 den nächsten Sieg ein. Mit 30:0 Punkten weisen sie weiterhin eine makellose Bilanz auf.

Auf den HC wartete von Beginn an eine hochmotivierte Heimmannschaft, die vom lautstarken Publikum über die gesamte Spieldauer angetrieben wurde. Das Spiel selbst war über 60 Minuten hinweg sehr zerfahren. Zum einen gelang es den Hausherren, über weite Strecken der Partie den Weidenern mit viel Härte in der Abwehr die Spiellust zu nehmen, zum anderen stockte durch viele Unterbrechungen und insgesamt 20 Zeitstrafen der Spielfluss immer wieder. In der ersten Hälfte verspielten die Weidener ihren Drei-Tore-Vorsprung und ließen die Obertraublinger kurz vorm Seitenwechsel beim 10:10 sogar ausgleichen. Mit einigen erfolgreichen Abwehraktionen erhöhten sie jedoch wieder auf 13:11.Die ruhige Analyse des Trainergespanns fruchtete in der zweiten Halbzeit. Die Max-Reger-Städter traten in der Abwehr konzentrierter auf und gingen im Angriff mit dem nötigen Biss in die Aktionen. Diese wurden entweder direkt verwertet oder brachten einen Siebenmeter, gepaart mit einer der vielen Zeitstrafen, ein. Stück für Stück baute der Tabellenerste seine Führung aus. Über 25:20 und 34:25 wurde der Endstand von 35:28 herausgeworfen."Wir werden jetzt zwei Wochen konzentriert weiterarbeiten und kleinere Verletzungen auskurieren, bevor wir beim nächsten Heimspiel am 12. März den Aufstieg in die Bezirksoberliga klar machen können", gaben die Weidener Trainer Thomas Eichinger und Matthias Werner einen kurzen Ausblick auf die kommende Aufgabe.HC Weiden: Rex, Dirnberger, F. Lerke (3), M. Lerke, Flierl (2), Zahn (1), Hafner (2), Langsdorf (4), Konrad (3), Baunoch (2), Szameitat (2), Werner (12/8), Kick, Prelle (4)