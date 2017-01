(eit) Die Handballer des HC Weiden haben das Spitzenspiel gegen den Tabellendritten HV Oberviechtach nach einer starken Leistung mit 33:17 für sich entschieden. Das heimische Abwehrbollwerk überzeugte über 60 Minuten hinweg.

Die Hausherren erwischten einen guten Start. Mit einer 4:0-Führung wurde der Grundstein für den am Ende nie gefährdeten Erfolg gelegt. Die Gäste fanden gegen die aggressive Abwehr der Weidener selten gute Wurfpositionen und scheiterten zudem am glänzend parierenden Michael Rex. Im Gegenzug hielten die HC-ler mit viel Tempospiel den Druck hoch und bauten ihre Führung bis zur Halbzeit auf acht Tore aus. Dabei gönnten sie dem Tabellendritten lediglich sechs Treffer.Kehrte zuletzt bei einer sicheren Führung gerne einmal der Schlendrian ein, so machten die Max-Reger-Städter dieses Mal über die gesamte Spieldauer wenige eigene Fehler und zwangen die Gäste durch ein weiterhin kompromissloses Abwehrspiel zu schlechten Würfen oder Ballverlusten. Das Trainergespann Eichinger/Werner gab jedem Spieler viel Einsatzzeit und diese dankten es mit einigen sehenswerten Aktionen. Elf verschiedene Torschützen und eine geschlossene Mannschaftsleistung sorgten für zufriedene Zuschauer und Spieler. Über den Zwischenstand von 26:12 feierten die Weidner am Ende einen deutlichen 33:17 Heimerfolg und festigten damit ihre Spitzenposition."Wir haben heute wie aus einem Guss gespielt. Das hat richtig Spaß gemacht zuzusehen", sagte Thomas Eichinger. Nächsten Sonntag sind die HC-ler beim FC Neunburg gefordert.Es spielten: Rex, Dirnberger; F. Lerke (3), M. Lerke, Schnabl (2), Hafner (2/1), Kick (2), Konrad (3), Baunach (2), Flierl (3), Szameitat (3), Werner (6/2), Döppl (5), Prelle (2).