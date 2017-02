Die Handballerinnen des HC Weiden stecken mitten im Kampf um den Klassenerhalt in der Bezirksoberliga. Sie müssen am Samstag (16 Uhr) beim Tabellenletzten HV Oberviechtach unbedingt einen Sieg einfahren. Die Verzweiflung steht nicht nur den Trainern, sondern auch den Spielerinnen buchstäblich ins Gesicht geschrieben. Die Chancen auf den Ligaverbleib sind aber auch nach den letzten Niederlagen nicht auf Null gesunken.

"Wenn wir gegen Oberviechtach wie beim 33:23-Hinspielsieg auftreten, dann sind unsere Aussichten auf einen Sieg nicht schlecht", sagt Trainer Thomas Baldauf. Nach der unglücklichen, aber nicht unverdienten Niederlage gegen den TSV Winkelhaid II muss das Team sein Leistungspotenzial ausschöpfen, wenn es in der Liga bleiben will. "Unser größtes Defizit liegt momentan bei den Torabschlüssen. Daran wurde gearbeitet", meint Trainer Yannick Prelle. Das Trainergespann und auch deren Truppe sind sich durchaus bewusst, dass es nun um alles geht.(eit) Die Handballer des HC Weiden treten am Samstag (18.30 Uhr) zum vorletzten Auswärtsspiel der Saison beim SV Obertraubling an. Die Obertraublinger sind mit nur sieben Pluspunkten Tabellenachter und brauchen im Abstiegskampf jeden Punkt. Da käme eine Überraschung gegen den Tabellenführer gerade recht. Der HC Weiden tat sich im Hinspiel schwer und gewann mit nur fünf Toren Unterschied. Es fehlen bei Weiden einige Stammkräfte. Sollten die Max-Reger-Städter siegreich bleiben, hätten sie nach einer zweiwöchigen Spielpause im Heimspiel gegen die HSG Naabtal II den ersten Matchball im Aufstiegsrennen.