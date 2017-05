Die Saison ist zu Ende. Aber offen bleibt, ob die Handballfrauen des HC Weiden den BOL-Klassenerhalt geschafft haben. "Jetzt heißt es zu schauen, was in den oberen Ligen passiert. Die Entscheidung, ob unsere Mädels absteigen oder nicht fällt frühestens in zwei Wochen", verwies Trainer Thomas Baldauf nach der abschließenden 25:34-Auswärtsniederlage beim Meister TSV Röthenbach auf den gleitenden Abstieg.

Die Weidenerinnen waren sich der fast unlösbaren Aufgabe bewusst, zumal viele wichtige Spielerinnen wie Babsi List, Ilona Rath-Lux, Nadine Götz und die kurzfristig erkrankte Jenni Hermann fehlten. Dazu kam, dass Nina Rittner und Jasmin Häring angeschlagen in die Partie gingen. So mussten die HC-Damen mit drei B-Jugendlichen die Reise zum Meister antreten.In der Anfangsphase ging Weiden mit 3:1 in Führung. Doch es dauerte nicht lange und Röthenbach lag mit 11:6 in Führung. Beim 18:10-Pausenstand war eine gewisse Vorentscheidung gefallen. Auch nach dem Wechsel bekam der HC kaum Zugriff auf den Klassenprimus. Dann kam es zum Eklat: Nach einer Verletzungspause wurde HC-Coach Jannis Prelle von den Schiedsrichtern disqualifiziert und durfte sich das restliche Spiel von der Tribüne aus anschauen. Insgesamt war es ein rabenschwarzer Abend für die HC-Damen, die bei drei Hinausstellungen ohne Strafwurf blieben. Den Gastgeberinnen wurden dagegen fünf Siebenmeter zugesprochen. Zwei-Minuten-Strafen gab es für sie nicht.