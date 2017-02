Am Samstag, 17.30 Uhr, sind die Handball-Damen des HC Weiden zu Gast beim Tabellennachbarn HG Eckental. Nur einen Punkt trennen beide BOL-Mannschaften, wobei der HC ein Spiel mehr hat. Mit einem Sieg könnten sich die Weidenerinnen vom Tabellenkeller absetzen.

Im letzten Aufeinandertreffen im Oktober präsentierten sich die HC Damen zwar gut, mussten sich aber mit einem 19:19 begnügen. "Wir waren damals eindeutig die bessere Mannschaft. Die derbe Niederlage gegen Amberg im ersten Saisonspiel hatten wir vielleicht noch nicht weggesteckt, so dass wir unser Selbstbewusstsein im zweiten Saisonspiel noch nicht zu 100 Prozent abrufen konnten", sagt Trainer Thomas Baldauf. An Selbstvertrauen dürfte es den Oberpfälzerinnen nicht mangeln. Nach dem überragenden 26:25-Rückspielsieg vorige Woche gegen den HG SGS/TV Amberg sind die Max-Reger-Städterinnen richtig heiß auf das Wiedersehen im Frankenland. "Unseren Mädels ist die Motivation und die Vorfreude auf das Spiel in den letzten beiden Trainingseinheiten anzusehen. Diese positive Stimmung packen wir in unsere Sporttasche und sind gewappnet für die Auswärtsbegegnung", gibt Baldauf vor. "Trotzdem dürfen wir den Tabellennachbarn nicht unterschätzen. Schließlich hat er auch einen Punkt beim Tabellenvierten der HSG Naabtal geholt und hat nur ganz knapp den Sieg verpasst", warnt Trainer Jannis Prelle.Die Max-Reger-Städterinnen mussten diese Woche im Training einige krankheitsbedingte Ausfälle hinnehmen, die es am Wochenende zu kompensieren gilt. Daher ist noch nicht bekannt, mit welcher Mannschaft die Damen des HC Weiden am Samstag auflaufen werden.