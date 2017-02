Das war wichtig: Im Kellerduell beim HV Oberviechtach siegten die Weidener HC-Damen mit 26:23 und nahmen damit zwei Punkte mit, die am Ende für den Klassenerhalt in der BOL entscheidend sein könnten.

Die Frauen des HC Weiden waren beim Tabellennachbarn HV Oberviechtach zu Gast. Der Start war extrem holprig. Denn schon nach den ersten Minuten lagen die Gäste mit 0:3 zurück. Aber diese Anlaufphase dauerte lediglich zehn Minuten. Ab der 14. Minute ging der HC erstmals mit 6:5 in Führung. Die Gastgeberinnen hielten dagegen und zur Pause führten die Max-Reger-Städterinnen lediglich mit einem Tor (13:12). "Gewinnen werden wir heute nur, wenn wir als Team zusammen halten und gemeinsam kämpfen", motivierte Gasttrainer Matthias Werner zur Halbzeit. Schon nach Wiederanpfiff erzielte der HV Oberviechtach nicht nur den Ausgleich, sondern ging mit 15:14 in Führung. Die HC-Damen erinnerten sich an die Halbzeitansprache der Trainer und gingen mit voller Kraft in die Partie. Lange konnten die Oberviechtacherinnen ihren Vorsprung nicht halten. Denn die Weidenerinnen standen kompakt in der Abwehr und die Angriffe wurden mit Toren abgeschlossen. Die Konzentration der HV-Damen ließ ab der 53. Minute nach. Die Abwehr war nun leicht zu durchbrechen und die HV-Spielerinnen versuchten die HC-Werferinnen mit groben Fouls zu bremsen. Die Zeitstrafen mit den Hinausstellungen nutzten die Max-Reger-Städterinnen und sie gingen mit drei Toren Vorsprung in Führung. Diese ließen sie sich bis zum Endstand von 26:23 nicht mehr nehmen. Das Trainergespann Thomas Baldauf und Janis Prelle war jedoch noch nicht zufrieden: "Ein Sieg reicht uns nicht, auch wenn unsere Tabellensituation sich im Moment gut anfühlt. Darauf ausruhen können wir uns nicht."HC Weiden: Dirnberger (2), Häuber (4), Häring (2), N. Rittner (2), T. Rittner (5/2), Schlosser (7), Stahl (2)