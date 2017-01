Der HC Weiden macht nach der Weihnachtspause dort weiter, wo er vorher aufgehört hat: Mit einem Sieg über die HG Amberg II untermauerte der Bezirksliga-Tabellenführer seine Position.

Die Handballer des HC Weiden warfen gegen die Vilsstädter einen 18-Tore-Vorsprung heraus. Nach einer überlegen geführten Partie stand am Ende ein 31:13-Erfolg auf der Habenseite der Hausherren.Nur in den ersten Minuten gelang es den Gästen, auf zwei Tore dran zu bleiben, bevor die HC-ler ihre Chancenverwertung verbesserten und über 9:4 bis zum Halbzeitstand von 14:7 davonzogen. In der Abwehr zeigten die Hausherren über 60 Minuten hinweg eine konzentrierte und engagierte Leistung mit zwei guten Torhütern dahinter. Auch das Angriffsspiel lief flüssig. Allerdings belohnten sich die Max-Reger-Städter zu selten für ihr gelungenes Tempospiel und scheiterten reihenweise am Gästetorwart.In der zweiten Hälfte sorgten die Mannen des Trainergespanns Eichinger/Werner schnell für klare Verhältnisse und erhöhten mit einem 10:2-Lauf auf 24:9. Alle Spieler nutzten ihre Einsatzzeiten und hielten das Tempo hoch. Der Endstand von 31:13 spiegelte die Kräfteverhältnisse an diesem Tag wieder. Jedoch wäre ein bedeutend höherer Sieg im Bereich des Möglichen gewesen. Das Fazit der Trainer fiel dementsprechend geteilt aus. "Die Mannschaft hat gute Ansätze nach der Winterpause gezeigt. Wir sind schon wieder ein hohes Tempo gegangen. An der Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor müssen und werden wir aber weiter arbeiten", sagten Matthias Werner und Thomas Eichinger.Am kommenden Wochenende wartet im Auswärtsspiel bei der TS Regensburg ein starker Gegner auf die Weidener.Es spielten: Rex, Dirnberger; F. Lerke (1), M. Lerke, Schnabl (4), Zahn (1), Szameitat, Hafner (4/1), Langsdorf (4), Konrad (2), Flierl (3), Werner (11/6), Döppl (1), Kick.