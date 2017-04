Beim Rückspiel der Handball-Damen des HC Weiden beim direkten Tabellenkonkurrenten SG Rohr/Pavelsbach lag sehr viel Spannung in der Luft, denn beide Teams wollten diese zwei wichtigen Punkte unbedingt für sich verbuchen. Und Weiden hatte mit dem 25:20-Sieg die besseren Karten.

Nach dem Ausfall von Hermann und Dirnberger mussten die Weidenerinnen auch auf Götz, Reichel und Ruhland verzichten. Unter großem Druck stand die Truppe von Jannis Prelle und Thomas Baldauf. Entsprechend schwer tat man sich in der Startviertelstunde mit dem Angriffsverhalten der Hausherrinnen. Weiden ging zwar schnell in Führung, dennoch glich die SG immer wieder aus. Dies zog sich bis kurz vor der Pause hin. In der Halbzeit stand es verdient 13:10 für die Max-Reger-Städterinnen.Nicht nachlassen in der Konzentration, weiter um jeden Ball kämpfen, wach in der Abwehr bleiben und schnell und druckvoll nach vorne spielen, so die Vorgaben für die zweite Hälfte. Die Weidenerinnen legten vor und bauten den Vorsprung auf 15:10 und 18:12 aus. Gegen Ende tauschten die Gastgeberinnen ihre Torfrau für eine weitere Feldspielerin aus. Am Ende war der HC-Erfolg wieder einmal Torfrau Babsi List zu verdanken, die ihren Kasten verteidigte und noch dazu ihr erstes Tor in dieser BOL-Saison warf."Unsere Mädels machten es in den letzten Spielen immer spannend. Warum spielen sie nicht bereits zu Beginn der Saison so?", fragen sich die HCW Trainer. "Wir sind so glücklich, dass wir vorerst von dem Abstiegsplatz weg sind", ergänzte Prelle.Es stehen noch zwei Spiele auf dem Programm. Aber erst am letzten Spieltag weiß man, ob der Endspurt der HC Damen reicht. Das nächste Spiel findet am 22. April um 18 Uhr in Weiden statt.HC Weiden: List (Tor) 1, Hanauer 3, T. Rittner 9/4, N. Rittner, 4, Häuber, 3, Rath-Lux 2, Stahl, Häring, Schlosser 3