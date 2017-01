Der Sieg war alles andere als souverän. Dennoch sind die Handballdamen der DJK Weiden damit jetzt auf Platz zwei in der Bezirksliga Ost vorgerückt.

Viele Chancen vergeben

Motor stottert

Mit einem glanzlosen 19:16-Heimsieg gegen die SG Regensburg II kletterten die Handballerinnen der DJK Weiden auf den zweiten Tabellenplatz.Schon in den ersten Minuten war abzusehen, dass es kein Zuckerschlecken für die DJKlerinnen wird. Das sonst so stark agierende Abwehrbollwerk bot ungewöhnlich viele Lücken, was sich auch am Ende des Tages in der 7-Meter-Bilanz mit 8 verschuldeten Strafen zeigte. Zunächst mussten die Max-Reger-Städterinnen einen 1:2-Rückstand hinnehmen. Dies sollte jedoch der letzte in der Partie bleiben.Die Offensive kam etwas besser in Schwung, so dass die DJK-Damen das Ruder herumreißen konnten und mit 4:2 in Führung gingen. Jedoch gelang es vorerst nicht, sich weiter abzusetzen. Dies lag zum einen daran, dass man nicht konsequent in der Abwehr arbeitete und oft zu passiv agierte, zum anderen vergab man auf der Gegenseite zu viele Chancen. Nach dieser Schwächephase, sammelten sich die Weidenerinnen allmählich wieder und erhöhten auf 10:6. Jedoch schafften sie es nicht, den Sack frühzeitig zuzumachen. Viel zu statistisch zeigten sich die Gastgeberinnen und sie fanden nicht zu ihrem schnellen Spiel. Zudem schlichen sich immer mehr technische Fehler ein. Beim Stand von 12:9 bat der Schiedsrichter zum Pausentee.Nach dem Seitenwechsel stotterte der Motor der DJK noch mehr. Viel zu unkonzentriert standen die Spielerinnen auf der Platte. Es fehlte weiter die Absprache in der Abwehr, was dazu führte, dass die Gäste auf 13:14 aufschließen konnte. Hinzu kam, dass die Torfrau der DJK nicht den gewohnten Rückhalt bot und das ein oder andere Mal sehr unglücklich aussah.Auch der Angriff gestaltete sich weiterhin als schwierig. Viel zu hektisch und mit der Brechstange versuchte die DJK weiter die Oberhand zu behalten. Erst nach dem Team-Timeout sammelten sich die Spielerinnen und erkämpften sich wieder einen 3-Tore-Vorsprung. Die Schlussphase war durch die Hektik auf beiden Seiten geprägt. Die Gäste versuchten alles, das Ruder noch herumreißen. Aber die DJK-Damen zeigten Cleverness und spielten die restliche Zeit herunter. Am Ende stand ein 19:16-Erfolg.Für diese Woche hat man viel Arbeit vor sich, denn mit derselben Leistung wird es schwer, am Wochenende gegen den HC Sulzbach II zu bestehen.