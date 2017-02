Ein Glückstreffer in letzter Sekunde blieb den Weidener Handballerinnen verwehrt und das Heimspiel gegen des TSV Winkelhaid II ging mit 19:20 verloren. Rosig sah es in der ersten Halbzeit für die Gastgeber aus. Quasi jeder Spielzug funktionierte.

Tor um Tor setzten sich die Max-Reger-Städterinnen ab: 7:1 hieß es nach 15 Minuten. Mit nur einer Auswechselspielerin war Winkelhaid angereist. Früh verletzte sich zudem ihre wichtigste Spielerin Barbara Purucker. Der Sieg war für die Heimmannschaft greifbar. Zur Pause lag der HC scheinbar beruhigend mit 11:6 vorne. Nach Wiederbeginn blieben die Gäste am Drücker. Mit diesem Kampfgeist hatten der HC nicht gerechnet. Der Vorsprung schmolz zusehends. Binnen zwölf Minuten kamen die Gäste zum Ausgleich (13:13) und gingen sogar in Führung. Die Angst vor einer Niederlage war den HClerinnen anzusehen. In der letzten Minute stand es 19:20. Der HC war im Angriff. Die Zuschauer hofften auf einen Glückstreffer. Doch dieser sollte nicht mehr gelingen. Das Trainerduo Baldauf/Prelle war bedient: "Die Enttäuschung ist groß. Wir sind derzeit nicht in der Lage, unsere Leistung 60 Minuten lang abzurufen. Von sieben Strafwürfen versenkten wir nur drei. Zudem fehlte die letzte Konsequenz bei den Abschlüssen. Die Zeit drängt und jedes Spiel wird nun zu einem Entscheidungsspiel." Nächste Woche werde sich der Tabellenletzte auch nicht kampflos ergeben.HC Weiden: List (Tor), Dirnberger (4), Eichinger, Götz (1), Häuber (2), Häring, Hanauer (2), Rath-Lux, Reichel, Rittner T. (2), Rittner N. (2), Ruhland, Stahl, Schlosser (3/3)