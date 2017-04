Die Max-Reger-Städterinnen werden sich am Samstag ohne ihre Torfrau Babsi List auf dem Weg in ihr letztes Saisonspiel (Anstoß 18 Uhr) machen. Für den Gastgeber TSV Röthenbach ist es längst entschieden, dass das Team in der Saison 2017/2018 in der Landesliga spielt. Die Zukunft der Weidener Handballerinnen ist jedoch noch nicht bestimmt.

Laut der Tabellensituation ist es im Moment bereits sicher, wer absteigen wird. Das Kleingedruckte allerdings gibt den Handballfrauen noch leichte Hoffnungen. Die Entscheidung fällt am letzten Spieltag der Landesliga Nord. Bis dahin heißt es für die Handballfrauen: Einen kühlen Kopf bewahren, an die Leistung des letzten Heimspiels anknüpfen und zwei Punkte mit nach Weiden nehmen. Der Gegner ist den Oberpfälzerinnen bekannt. Die HClerinnen kennen die Schnelligkeit, die Präzision bei den Würfen und die Ausdauerfähigkeit. Umsonst wäre Röthenbach nicht auf dem Tabellenplatz eins der Bezirksoberliga (BOL). Umgekehrt müssen sich die Kontrahenten auch vor den Weidener Handballerinnen in Acht nehmen.Der Kampfgeist, den sich die Max-Reger-Städterinnen in den letzten Wochen aufgebaut haben, ist nicht einfach zu brechen. Bis zum Abpfiff des letzten Saisonspiels wollen die HC-Frauen noch einmal alles geben und zeigen, was sie können. Für einige der Spielerinnen wird dieses Spiel das Letzte im HC-Trikot sein. Schon dieser Grund reicht aus, um das Spiel gewinnen zu wollen. "Nicht nur für uns Spielerinnen wäre ein Sieg ein schöner Abschied. Auch unseren Trainern wollen wir zwei Punkte schenken und uns auf diese Weise bei ihnen für die tollen gemeinsamen Handball-Jahre bedanken", sagt Maria Dirnberger.Die Trainer Jannis Prelle und Thomas Baldauf sagen: "Unsere Mädels wissen, dass wir das kommende Spiel nur dann gewinnen können, wenn wir kompakt in der Abwehr stehen und mit Köpfchen in den Angriff gehen. Beide Voraussetzungen haben sie in der Vergangenheit mehrmals gezeigt und konnten auf diese Weise manche Gegner besiegen."