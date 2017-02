Die Bezirksliga-Handballer des HC Weiden empfangen am Sonntag um 17 Uhr den TSV Neutraubling II in der Realschulturnhalle. Gegen den Tabellensiebten lautet die Devise: nachlegen. Mit dem ungefährdeten Auswärtserfolg gegen den FC Neunburg im Rücken, gehen die HCler selbstbewusst ins drittletzte Heimspiel der Saison. Dort erwartet sie ein Gegner, der schwer auszurechnen ist. Während die Neutraublinger in der Hinrunde ganze vier Punkte sammelten, verbuchten sie in den vier Rückrundenpartien bereits sechs Zähler. Die Gäste füllen die zweite Mannschaft, wenn möglich, mit jungen Spielern auf, die ansonsten in der BOL auf Torejagd gehen. Die Weidener Trainer mahnen deshalb: "Wir brauchen in jedem Spiel die richtige Einstellung und Siegeswillen. Jeder Gegner brennt darauf, uns die erste Niederlage beizubringen." "Das Publikum hat uns in den letzten Heimspielen immer angetrieben. Das beflügelt uns", hofft Nachwuchskeeper Tobias Dirnberger diesmal auf ähnliche Unterstützung.