Die Weidener Damen verlieren gegen den TS Herzogenaurauch II mit 28:35 und müssen nun um den Klassenerhalt zittern. Wie viele Mannschaft absteigen werden, steht aber erst nach der Saison fest.

Die Halle war gut gefüllt mit Weidener Fans und die Stimmung war enthusiastisch. Die Nervosität war den HC-Spielerinnen ins Gesicht geschrieben. Um entlastend in das letzte Saisonspiel nächsten Samstag gegen den Tabellenersten TSV Röthenbach gehen zu können, musste diesmal ein Sieg gegen Herzogenaurach II her. Aber daraus wurde nichts. Am Ende stand eine 28:35-Niederlage.Die Befürchtung, dass sich die Gäste Unterstützung aus der Bayernliga-Mannschaft holen würden, hatte sich bestätigt. Aber mit viel Selbstvertrauen gingen die Weidenerinnen in die Partie. In der Anfangsphase markierten die Gäste gleich ihr Revier und gingen mit 2:0 in Führung. Aber binnen weniger Minuten glich der HC aus. Herzogenaurach reagierte darauf mit etlichen Wechseln. Eine komplett andere Mannschaft stand nun auf dem Spielfeld, die die Abwehr der Weidener Handballerinnen mehrmals durchbrechen konnte. Ein Kopf-an-Kopf Rennen entstand und die Führung wechselte ständig. In der Schlussphase der ersten Halbzeit hatten die Kontrahentinnen jedoch den längeren Atem und gingen mit einem Vorsprung von 16:13 in die Pause.Die Trainer Thomas Baldauf und Janis Prelle gaben in der Kabine wichtige Anweisungen: "Es kommt jetzt auf unser Rückzugsverhalten an. Je schneller wir umschalten, desto besser können wir die Schnelligkeit der Herzogenauracherinnen drosseln und sie zum Wurf aus den hinteren Reihen zwingen", sagten sie.Die Härte nahm in der zweiten Hälfte zu, sodass beide Mannschaften teilweise mit nur vier Feldspielerinnen auf dem Platz agieren mussten. Im gesamten Spiel gab es 13 Hinausstellungen und 12 Strafwürfe. Die Tribüne tobte und ließ die Gastgeberinnen über sich hinauswachsen. Trotz der fünf Tore Vorsprung der Fränkinnen kämpften sich die HC-Damen bis auf zwei Tore heran. Mehr war aber nicht drin. Den längeren Atem hatten erneut die Gäste. Als auf der Anzeigetafel 25:31 stand und nur noch wenige Minuten zu spielen waren, war jegliche Hoffnung auf einen Sieg vorbei. "Auch für uns Trainer wird der kommende Samstag sehr emotional. Es enden an diesem Tag drei sehr schöne und spannende Jahre", fügte Baldauf hinzu.HC Weiden: T. Rittner (6/3), N. Rittner (4), Häuber (4), Dirnberger (5/3), Schlosser (3)