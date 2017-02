Nach der derben Niederlage gegen die HG Eckental sind am Sonntag die BOL-Damen vom HC Weiden auf Wiedergutmachung aus. Das Team von Jannis Prelle und Thomas Baldauf empfängt um 19 Uhr die altbekannten Kontrahenten vom TSV Winkelhaid II. In der Hinrunde setzten sich die Max-Reger-Städterinnen deutlich durch und siegte mit 25:19. Vor allem weil der HC in Mittelfranken selbstbewusst und spielstark auftrat. Von diesen positiven Merkmalen war in den letzten Wochen nichts zu sehen. Nach dem Sieg gegen Amber war kurz Hoffnung aufgekeimt, dass der Knoten endgültig geplatzt sei - aber vergebens.

"Es wird Zeit, dass wir unser Selbstvertrauen wieder zurückgewinnen. Schon in der letzten Saison haben wir gezeigt, dass wir nicht auf die Abstiegsplätze gehören", sagte Prelle. Damals hatten sich die HC-Damen wieder ins Mittelfeld gekämpft. "Natürlich wäre es schön, wenn wir dauerhaft in der oberen Tabellenhälfte stehen würden, aber dann wäre es ja langweilig mit uns", merkte Prelle nicht ganz ernst gemeint an.Der Fokus am Sonntag liegt auf den Torabschlüssen. Zudem sollten die vielen technischen Fehler abgestellt werden, damit die Punkte in der heimischen Halle bleiben. Es wird also auf die Tagesform der Weidenerinnen ankommen. Ist die gut, erscheint jeder Gegner schlagbar. Ob der Kader vollständig ist, entscheidet sich kurzfristig.