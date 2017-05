Pleystein/Weiden. Den Pleystein Piranhas steht ein schwerer Gang bevor. Am Sonntag um 18 Uhr müssen Marcel Waldowsky (Bild) und Co. bei den Inlinehockeyspielern des TV Augsburg II antreten, der seine beiden Spiele bisher souverän gewann. Für die Schwaben sind die Piranhas der erste harte Prüfstein. Die kleine Spielfläche und der schnelle Untergrund in Augsburg versprechen eine temporeiche Regionalliga-Partie. Die Gastgeber sind bei ihrem körperbetonten Spiel nicht gerade zimperlich. Viele junge Spieler sollen dort an die Bundesliga herangeführt werden, dementsprechend viel laufen und kämpfen die Augsburger. Bei der Bundesligareserve des TVA ragt Ex-Nationalspieler Becherer heraus, aber auch Hirschberger und Späth scoren trotz ihres jungen Alters regelmäßig. Bei den Piranhas fallen mit Kick, Groz, Grimaldi und Koppmann mindestens vier Spieler aus, hinter dem Einsatz von Walbrunn und Horn stehen Fragezeichen. Zwar wird man nicht ganz drei komplette Blöcke aufbieten können, doch zumindest sind mit Zellner und N. Kroschinski zwei wichtige Spieler wieder an Bord. Bild: A. Schwarzmeier